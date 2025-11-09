باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت سال زراعی آینده تصمیم بگیرند که متاسفانه با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی خبری از اعلام قیمت ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری نیست که برخی اعضای شورا خبر از تعیین تکلیف و بررسی قیمت در جلسات کمیسیون تخصصی دادند که پس از تشکیل جلسه شورا قیمت ها مصوب و اعلام خواهد شد، اما در شرایطی که امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی اهمیت بسزایی دارد، این امر قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا بواسطه تاخیر در اعلام نرخ، الگوی کشت هم برهم نخورد.

در کمیسیون تخصصی ۳۱ قلم محصول کشاورزی برمبنای نرخ گندم قیمت گذاری شده که انتظار می رود جلسه شورا هرچه سریع تر تشکیل شود چراکه تاخیر در اعلام قیمت تضمینی منجر به سردرگمی کشاورزان می شود که استمرار این روند می تواند در اهداف برنامه هفتم هم اثر بگذارد.

براساس آمار سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بخش اعظم تولید این تولیدات مربوط به محصولات زراعی نظیر گندم، جو، دانه های روغنی، برنج، پنبه، چغندرقند و ...است که این امر بیش از پیش اهمیت خودکفایی این محصولات را نشان می دهد که تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب محصولات کشاورزی حداقل حمایت از کشاورزان است.

کمبود نهاده دامی منجر به برهم خوردن الگوی کشت می شود

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم برگزاری جلسات کارشناسی کشت غلات منتظر تشکیل جلسه در صحن علنی و تعیین توسط شورای قیمت گذاری هستیم، اما متاسفانه هنوز زمان مشخصی به ما اعلام نشده است.

به گفته وی، در بحث الگوی کشت بدلیل مشکلات تامین نهاده های دامی، کشاورزان به کشت جو و کلزا برای سال زراعی جدید روی آوردند، براین اساس قیمت گذاری جو عملا کمکی نخواهد کرد. درحالیکه اگر قیمت جو پایین بود این موضوع اتفاق می افتد که از این رو پیش بینی می شود که کشت جو به سمت و سوی کشت گندم رود.

عالمی ادامه داد: عدم واردات نهاده به میزان لازم‌منجر به برهم زدن نظم بازار و الگوی کشت شده است. از این رو منتظر تسریع در اعلام قیمت خرید تضمینی توسط وزیر جهاد کشاورزی هستیم.

شنیده ها حاکی از آن است که با توجه به بحران تامین نهاده های دامی، کشت جو نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه در برخی مناطق به رغم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تقاضایی وجود ندارد.

تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی عامل اصلی بلاتکلیفی کشاورزان در کشت

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت‌گذاری‌ محصولات اساسی کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی ۳۱ قلم‌ مابقی محصولات کشاورزی در کمیسیون تخصصی طی ۱۰ روز گذشته مشخص کردیم، اما هنوز جلسه شورا برگزار نشده است تا با برگزاری جلسه شورا، کشاورزان تکلیف خود را بدانند.

به گفته وی، تاخیر در اعلام‌ قیمت خرید تضمینی محصولات منجر به بلاتکلیفی کشاورزان و تاخیر در کاشت می شود که براین اساس همانند سنوات قبل براساس سلیقه خود عمل می‌کند که این امر در تضاد با سیاست الگوی کشت است.

هاشمی قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از عوامل موثر در خودکفایی دانست و افزود: تامین نهاده ها، نقدینگی مورد نیاز و شرایط مساعد جوی در رسیدن به خودکفایی نقش بسزایی دارد. از این رو اگر دولت به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند، این امر‌منجر به رضایتمندی کشاورزان می شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی ادامه داد:تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از فاکتورهای خودکفایی است، اما سایر الزامات همچون کشت قراردادی و تامین نهاده ها باید صورت بگیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تامین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد و با وعده وعید به جایی نمی توان رسید.

براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه ریزی مناسبی داشته باشند که متاسفانه با گذشت حدود ۵۰ روز از آغاز سال زراعی تنها قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف و اعلام شده است که انتظار می رود نرخ خرید ۳۱ محصول مابقی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود چراکه اعلام به موقع قیمت در خودکفایی نقش موثری دارد.