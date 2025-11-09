امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
صبا
۱۳:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
قارون روی گنجش مرد الان که نبض آب میتپه کاش اخبار آب رو انتشار بدید
