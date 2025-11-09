باشگاه خبرنگاران جوان - تصور کنید خودروی شما برای دهه‌ها در گوشه‌ای رها شده است؛ روشن نکردن خودرو برای مدت طولانی چه سرنوشتی را برای آن رقم خواهد زد؟ این سکون می‌تواند به معنای نابودی تدریجی تمام اجزای حیاتی خودرو باشد. خودروها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حرکت کنند و اصطکاک و گرما برای حفظ سلامتشان ضروری است. عدم رعایت این اصل، عواقب پارک طولانی‌مدت خودرو را در پی خواهد داشت و می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه آورد.

چرا روشن نکردن خودرو برای مدت طولانی به آن آسیب می‌زند؟

خودروها موجوداتی مکانیکی هستند که برای حرکت طراحی شده‌اند و نباید بیش از ۲ تا ۳ هفته بی‌حرکت بمانند. سیستم‌های آیرودینامیک، روان‌کاری و الکتریکی همگی بر پایه این فرض مهندسی شده‌اند. برای مثال، در صورت عدم حرکت، دینام نمی‌تواند باتری را به طور موثر شارژ کند و روغن نیز به درستی گردش نخواهد داشت تا از اکسید شدن سطوح فلزی جلوگیری کند.

سوخت‌های مدرن نیز برای ماندن طولانی‌مدت در باک طراحی نشده‌اند. پس از تنها چند ماه، سوخت شروع به تجزیه و چسبناک شدن می‌کند که می‌تواند پمپ‌ها، انژکتورها و خطوط سوخت را مسدود کند.

سوخت دیزل نیز می‌تواند فاسد شود و عواقب بدتری داشته باشد. عدم استفاده طولانی‌مدت منجر به تشکیل میعان در داخل موتور و خوردگی آن از درون می‌شود، چرا که احتراقی برای سوزاندن رطوبت وجود ندارد.

بلایی که سکون بر سر اجزای خودرو می‌آورد

بی‌حرکتی طولانی‌مدت خودرو، آسیب‌های شیمیایی گسترده‌ای به همراه دارد. لاستیک‌ها سفت شده، فلزات شروع به خوردگی می‌کنند، باتری‌ها از بین می‌روند و تمام سیالات ضروری تجزیه می‌شوند. سیستم تعلیق نشست کرده، لاستیک‌ها پوسیده و مواد داخلی کابین فرسوده می‌شوند.

رطوبت می‌تواند به هر گوشه از فضای داخلی و خارجی خودرو نفوذ کرده و آن را از درون دچار خوردگی کند. کپک روی فرش‌ها، دریچه‌ها و تزئینات داخلی شکل می‌گیرد و پلاستیک‌ها ترک می‌خورند. در چنین شرایطی، حتی خودرویی که برای یک یا دو سال نگهداری شده باشد، می‌تواند ظاهری فرسوده داشته و بویی ناخوشایند به خود بگیرد.

گیربکس و سایر اجزای سیستم انتقال قدرت نیز در صورت عدم استفاده طولانی‌مدت دچار مشکل می‌شوند. روغن گیربکس ته‌نشین شده و چسبناک می‌شود، درزگیرها خشک شده و نشت می‌کنند. مایع خنک‌کننده نیز تجزیه شده و اسیدی می‌شود که به خوردگی سطوح آلومینیومی و فولادی می‌انجامد. بدتر از همه، خودروهایی که برای سال‌ها در انبار نگهداری می‌شوند، می‌توانند پناهگاه جوندگان و آفات شوند که با گذشت زمان، تقریباً هر چیزی را می‌توانند بجوند.

روش‌های صحیح نگهداری از خودرو برای سال‌ها

برای نگهداری طولانی‌مدت خودرو و جلوگیری از فرسودگی سریع، رعایت نکاتی ضروری است. ابتدا، شستشو و واکس زدن کامل خودرو و زیربندی آن اهمیت زیادی دارد تا از تخریب مواد جلوگیری شود. باک سوخت باید با یک تثبیت‌کننده سوخت بدون اتانول پر شود تا تماس با هوا محدود و از تشکیل لجن پیشگیری شود. انتخاب یک فضای نگهداری با دمای کنترل‌شده و شرایط خشک نیز الزامی است. سرمایه‌گذاری روی شارژر قطره‌ای یا نگه‌دارنده باتری برای حفظ سلامت باتری نیز اولویت دارد.

پر کردن لاستیک‌ها با هوای کافی، قرار دادن خودرو روی جک و پوشاندن آن به افزایش طول عمر قطعات کمک می‌کند. ترمز دستی را رها کنید، روغن موتور را تعویض کنید و تعمیر و نگهداری اولیه را فراموش نکنید. در صورت امکان، روشن کردن خودرو هر دو هفته یک بار و یک رانندگی کوتاه، به گردش سیالات کمک می‌کند.

منبع: همشهری آنلاین