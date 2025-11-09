در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۷۲ هزار و ۷۰۱ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۵۱ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۸ آبان شاخص کل بورس با ریزش ۷۲ هزار و ۷۰۱ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۵۱ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با ریزش ۱۴ هزار و ۷۹۸ واحد در سطح ۹۱۱ هزار و ۳۷۱ واحدی ایستاد.

در جریان معاملات امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد مهرگان، وبملت و خودرو پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۳۴۷ واحد در سطح ۲۷ هزار و ۹۸۵ واحدی ایستاد.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۹۸۰ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و شیمیایی در جايگاه بعدی ایستادند.