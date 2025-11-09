باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کوروش پروزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نشستی با عنوان علل بروز فساد اقتصادی ایران گفت: موضوعاتی که در جامعه به عنوان حقوق جامعه تلقی میشوند و نظم اجتماعی ایجاب میکند که همه افراد نسبت به آنها حساس باشند، باید مورد توجه قرار گیرند. متأسفانه گاهی اوقات بیانگیزگی و بیتوجهی نسبت به حقوق اجتماعی در جامعه حاکم میشود. در این راستا، مفهوم سوشیال در گروههای اجتماعی مطرح میشود که نشان میدهد کارایی یک جمع از کارایی فرد بیشتر است، اما در عمل، کارایی گروه کمتر از مجموع کارایی افراد است و این خود به بیانگیزگی منجر میشود.
او افزود: همه میدانند که فساد منجر به ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع میشود. فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه، افزایش هزینه کسب و کار، و وضع مالیاتهای غیرمشروع بر مردم میشود. در واقع، فساد به سلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش انگیزه ورود سرمایه به کشورهایی که در آنها فساد بالاست، منجر میشود.
پروزیان به زمینههای مختلف فساد اشاره کرد و گفت: زمینههای سیاسی و بینالمللی مانند تحریمها، عدم شفافیت معاملات ، از مهمترین عوامل ایجاد فساد هستند. همچنین مسائل فرهنگی، اجتماعی و ضعف در مطالبهگری، نفوذ در روابط غیررسمی و بیاعتمادی به نهادهای عمومی نیز نقش دارند. ضعف در اجرای قوانین، استقلال قوای مرتبط، و بروکراسی وسیع از دیگر عوامل افزایش فساد به شمار میروند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشهای نهادهای مستقل و بینالمللی، وضعیت فساد در ایران مناسب نیست. شاخص سیاستهای مبارزه با فساد نشان میدهد که فساد اقتصادی در کشور ما بالا است و این وضعیت به کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه کسب و کار، و بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
او همچنین به وجود ساختارهای نظارتی در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود نهادهای نظارتی گسترده در قوه قضائیه، قوه مجریه و نهادهای دیگر، ما هنوز با چالشهایی در مقابله با فساد مواجه هستیم. این نهادها شامل سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، و هیئتهای نظارت بر تخلفات اداری هستند. اما با وجود این ساختارها و پیشرفتهای تکنولوژیکی، هنوز هم با مشکلاتی در زمینه فساد اقتصادی روبهرو هستیم.
پروزیان در پایان خاطرنشان کرد: باید به ریشههای فساد توجه بیشتری شود و حساسیتهای اجتماعی نسبت به این موضوع افزایش یابد تا بتوانیم در مقابله با فساد موفقتر عمل کنیم.