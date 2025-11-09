باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پزشکان و متخصصان تغذیه تأیید می‌کنند که ماهی نه تنها منبع غنی اسید‌های چرب امگا ۳ است، بلکه حاوی بسیاری از مواد مغذی دیگر نیز هست که فواید قابل توجهی برای سلامتی دارند.

در اینجا به پنج مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. منبع طبیعی ویتامین D

ماهی‌های چرب مانند ماهی سالمون، شاه‌ماهی و ماهی خال‌مخالی از غنی‌ترین منابع ویتامین D هستند. فقط مصرف ۱۰۰ گرم ماهی سالمون برای تأمین نیاز روزانه بدن به این ویتامین ضروری که برای تقویت استخوان‌ها، تقویت ایمنی و جلوگیری از افسردگی بسیار مهم است، کافی است.

۲. پروتئین با کیفیت بالا

بدن ۹۵ تا ۹۸ درصد پروتئین ماهی را جذب می‌کند، در مقایسه با تنها ۸۵ تا ۹۰ درصد پروتئین گوشت. همچنین حاوی تمام اسید‌های آمینه ضروری است که آن را برای ورزشکاران، سالمندان و کودکان ایده‌آل می‌کند.

۳. ریزمغذی‌ها برای طول عمر

ماهی حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی حیاتی است:

سلنیوم: یک آنتی‌اکسیدان قوی که از بدن در برابر سرطان محافظت می‌کند.

ید: ضروری برای سلامت تیروئید.

روی: تقویت سیستم ایمنی و سلامت تولید مثل.

۴. کلاژن برای جوانی پوست

ماهی‌ها، به ویژه ماهی سالمون و ماهی تن، منبع غنی از کلاژن طبیعی هستند که خاصیت ارتجاعی پوست و سلامت مفاصل را بهبود می‌بخشد و ظهور چین و چروک را به تأخیر می‌اندازد.

۵. پپتید‌های طبیعی برای تنظیم فشار خون

پروتئین‌های ماهی حاوی پپتید‌های طبیعی هستند که به کاهش فشار خون به روشی مشابه برخی دارو‌ها کمک می‌کنند. آنها همچنین رگ‌های خونی را تقویت کرده و جریان خون را بهبود می‌بخشند.

به طور کلی، مصرف منظم انواع مختلف ماهی به حفظ وضوح ذهنی، سلامت قلب و نشاط برای سال‌های متمادی کمک می‌کند.

منبع: Vesti.ru