فواید ماهی غالبا به وجود امگا ۳ در آن شناخته می‌شود، در حالی که فواید شگفت انگیز دیگری نیز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پزشکان و متخصصان تغذیه تأیید می‌کنند که ماهی نه تنها منبع غنی اسید‌های چرب امگا ۳ است، بلکه حاوی بسیاری از مواد مغذی دیگر نیز هست که فواید قابل توجهی برای سلامتی دارند.

در اینجا به پنج مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. منبع طبیعی ویتامین D

ماهی‌های چرب مانند ماهی سالمون، شاه‌ماهی و ماهی خال‌مخالی از غنی‌ترین منابع ویتامین D هستند. فقط مصرف ۱۰۰ گرم ماهی سالمون برای تأمین نیاز روزانه بدن به این ویتامین ضروری که برای تقویت استخوان‌ها، تقویت ایمنی و جلوگیری از افسردگی بسیار مهم است، کافی است.

۲. پروتئین با کیفیت بالا

بدن ۹۵ تا ۹۸ درصد پروتئین ماهی را جذب می‌کند، در مقایسه با تنها ۸۵ تا ۹۰ درصد پروتئین گوشت. همچنین حاوی تمام اسید‌های آمینه ضروری است که آن را برای ورزشکاران، سالمندان و کودکان ایده‌آل می‌کند.

۳. ریزمغذی‌ها برای طول عمر

ماهی حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی حیاتی است:

سلنیوم: یک آنتی‌اکسیدان قوی که از بدن در برابر سرطان محافظت می‌کند.

ید: ضروری برای سلامت تیروئید.

روی: تقویت سیستم ایمنی و سلامت تولید مثل.

۴. کلاژن برای جوانی پوست

ماهی‌ها، به ویژه ماهی سالمون و ماهی تن، منبع غنی از کلاژن طبیعی هستند که خاصیت ارتجاعی پوست و سلامت مفاصل را بهبود می‌بخشد و ظهور چین و چروک را به تأخیر می‌اندازد.

۵. پپتید‌های طبیعی برای تنظیم فشار خون

پروتئین‌های ماهی حاوی پپتید‌های طبیعی هستند که به کاهش فشار خون به روشی مشابه برخی دارو‌ها کمک می‌کنند. آنها همچنین رگ‌های خونی را تقویت کرده و جریان خون را بهبود می‌بخشند.

به طور کلی، مصرف منظم انواع مختلف ماهی به حفظ وضوح ذهنی، سلامت قلب و نشاط برای سال‌های متمادی کمک می‌کند.

منبع: Vesti.ru

برچسب ها: امگا3 ، فواید ماهی ، روی ، قرص زینک
خبرهای مرتبط
ترمیم زخم با کلاژن موجود در پوست ماهی
ارتباط مصرف ماهی با یک نوع سرطان
کمبود آهن و کلسیم بیخ گوش زنان!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس