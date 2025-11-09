در حالی که سینمای کودک و نوجوان با کمبود آثار تازه روبه‌رو است، مدارس و دانش‌آموزان به مهم‌ترین تکیه‌گاه گیشه تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها که سالن‌های سینمای کشور تنها یک انیمیشن ویژه کودکان و نوجوانان را روی پرده دارند، نگاهی ساده به آمار فروش همین تک اثر نشان می‌دهد که سینمای کودک و نوجوان همچنان پررونق و برخوردار از مخاطب جدی است. 

انیمیشن «یوز» در ۴۵ روز اکران توانسته بیش از ۸۰۰ هزار نفر را به سالن‌ها بکشاند و فروشی حدود ۵۰ میلیارد تومان ثبت کند. این اعداد در ظاهر ساده‌اند، اما وقتی میانگین قیمت بلیت را محاسبه کنیم، به عددی حدود ۶۲ هزار تومان می‌رسیم که معمولاً برداشت‌های متعددی از آن می‌شود، اما رایج‌ترین آن این است که بخش زیادی از فروش در روز‌های سه‌شنبه و با تخفیف رقم خورده است.

در واقع رمز موفقیت «یوز» و دیگر آثاری که در سال‌های اخیر در حوزه کودک و نوجوان فروش قابل توجهی داشته‌اند، به شکل مستقیم با اکران‌های دانش‌آموزی گره خورده است. 

مقایسه فروش ۴۵ روزه این انیمیشن با دوره مشابه اکران فیلم «پیرپسر» نشان می‌دهد که فاصله میان این دو عنوان بسیار کمتر از آن است که انتظار می‌رفت و همین موضوع نقش مهم مدارس را در اقتصاد سینمای کودک روشن‌تر می‌کند.

داود اطیابی، کارگردان آثاری مانند «نارگیل ۲»، با اشاره به رونق نسبی سینمای کودک از میانه دهه نود می‌گوید: «ورود کارگردانان به عرصه انیمیشن باعث شد فروش فیلم‌های کودک تا حدی بهتر شود؛ اما این روند در سال‌های اخیر افت کرده است.» او مثال می‌زند: «پسر دلفینی ۲ با وجود تبلیغات گسترده تنها حدود ۲۰ میلیارد فروش کرد؛ رقمی که با توجه به هزینه‌های تولید، اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.»

اطیابی یکی از مشکلات اصلی این حوزه را وابستگی بیش از حد به اکران مدارس می‌داند. او معتقد است اگرچه مدارس بخش مهمی از مخاطبان سینمای کودک را فعال می‌کنند، اما همین وابستگی باعث می‌شود که اکران در سه ماهه تابستان به تعطیلی کشیده شود و فقط یک بازار محدود ۹ ماهه داشته باشد برای تامین خوراک کودک و نوجوان.

از نگاه او، این وضعیت یک آسیب جدی است؛ زیرا عملاً خوراک فرهنگی کودکان تنها در ۹ ماه سال تحصیلی به فروش می‌رسد و سه ماه تابستان که زمان فراغت و ظرفیت بالای مخاطب است، به تعطیلی اکران منتهی می‌شود. 

با این حال در دل همین مشکل، امکان یک فرصت مهم وجود دارد. اگر نهاد‌های آموزشی، سازمان سینمایی و پخش‌کنندگان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری همکاری کنند، می‌توان به جای اتکای کامل به مدارس، یک مدل توزیع ساخت که شامل سانس‌های عمومی برای خانواده‌ها، طرح‌های اکران تابستانی و حتی بسته‌های فرهنگی ویژه پایان هفته باشد.

مدیریت درست این شرایط می‌تواند نه‌تنها بازار سینمای کودک را پایدار کند، بلکه انگیزه بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و راه را برای آثار بلندپروازانه‌تر در حوزه انیمیشن ایرانی باز کند. در نهایت، آمار فروش «یوز» نشان می‌دهد مخاطب نوجوان همچنان وجود دارد؛ مسئله اصلی این است که مسیر رسیدن و نحوه توزیع به او درست طراحی شود.

