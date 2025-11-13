دبیرانجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی از واردات ۳۱ تا ۳۲ هزارتن گوشت گرم از پاکستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: براساس آمار در ۶ ماهه سال گذشته ۱۲۰ هزارتن گوشت قرمز وارد شد که با کاهش چشمگیر میزان واردات به ۲۷ هزارتن رسید.

به گفته وی، با کاهش واردات و برهم خوردن عرضه و تقاضا، تامین و توزیع دچار چالش شد که در نهایت این امر منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شد.

سالمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون میزان واردات به ۳۱ تا ۳۲ هزارتن رسیده است، درحالیکه برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نیاز است که ماهانه ۲۰ هزارتن گوشت وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی با بیان اینکه واردات گوشت گرم محدود در حال انجام است، گفت: واردات گوشت گرم از پاکستان بصورت محدود روزانه ۲۰ تا ۳۰ تن در حال انجام است که این میزان رقمی نیست که بتواند بازار را تنظیم کند. همچنین روزانه ۶۰ تا ۱۰۰ تن گوشت منجمد دام سبک و ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت منجمد گوساله وارد می شود.

 

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت قرمز ، بازار گوشت
