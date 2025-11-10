باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شمص کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اسرائیل از سال گذشته و پس از آتش بس با لبنان۶ هزار بار آتش‌بس را در این کشور نقض کرده است. اسرائیل با همکاری آمریکا لبنان را تحت فشار مستقیم قرار داده تا به توافقی مشابه سوریه دست پیدا کند .

مهدی فیروزکوهی کارشناس مسائل سیاسی در ادامه گفت: آمریکایی‌ها سعی دارند که اراده خود را به لبنان تحمیل کنند اما اینکه آیا قدرت این مسئله را دارند محل ابهام است. آنها فقط موفق شدند که جریان راست مسیحی را در این کشور با خود همراه کنند.

وی افزود: آمریکایی‌ها اکنون می‌دانند که لبنانی‌ها حزب الله را قبول دارند، عقبه اجتماعی این کشور بیدار شده است و می‌داند که هرگونه عقب‌نشینی یعنی عقب‌نشینی از منفعت ملی لبنان، اساساً آمریکایی‌ها نمی‌خواهند امتیاز بدهند و اگر جایی این کار را انجام بدهند ناشی از این است که به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند مقاومت کنند.

شمص تصریح کرد: پس از آتش‌بس سال گذشته در لبنان، آمریکا و اسرائیل به اهداف خود نرسیدند و حزب الله خود را بازسازی کرد و پایگاه مردمی خود را نیز قوی تر کرد و راه را بر نفوذ بسته است و لذا اکنون حزب الله با قدرت و کنترل بهتر می‌تواند با اسرائیل مقابله کند.

کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: اکنون نقطه قوت حزب الله پایگاه مردمی است و فضای لبنان پس از فشارهای سیاسی بیشتر به سمت این جریان سوق پیدا کرده است. معتقدم جنگ در لبنان پایان نیافته و اسرائیل هر زمان که می‌خواهد این کشور را مورد تجاوز قرار می‌دهد اما آنچه اهمیت دارد این است که علی رغم اهداف رژیم صهیونیستی بیش از پیش طیف‌های مختلف مردم در این کشور به سمت جریان حزب الله گرایش دارند.

فیروزکوهی ادامه داد: در جنگ ۶۷ روزه حزب‌الله ابتکار عمل اولیه را نداشت اما اکنون در آمادگی کامل به سر می‌برد، این جریان همچنین به درونی‌سازی قدرت پرداخته است و اکنون به جایی رسیده است که می‌تواند روی پای خود بایستد و مانند انصارالله یمن عمل کند.

وی تاکید کرد: حزب الله فقط یک جریان نظامی نیست و اتفاقات اخیر لبنان خصوصاً طی یک سال اخیر بیشتر این مسئله را ثابت کرده است ،اکنون همه لبنانی‌ها سلاح حزب الله را سلاح لبنان می‌دانند نه صرفاً یک گروه خاص بنابر‌این قاطبه جامعه، حزب الله را در سپهر سیاسی این کشور دارای جایگاه خاص تلقی می‌کند.

شمص تصریح کرد: جنگ اکنون در لبنان تمام عیار نیست چرا که به نفع اسراییل نیست که وارد جنگ زمینی با این کشور شود، آمریکا و اسراییل مذاکرات با حزب الله را برای تسلیم می‌خواهند نه سازش لذا این جریان نیز اعلام کرد که ما مخالف گفتگو و مذاکره نیستیم اما باید این مسأله به صورت منطقی و غیر مستقیم باشد ‌.