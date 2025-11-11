باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اظهار داشت: اگر بخواهیم تمام طرح‌های حمل و نقل جاری را با بودجه عمرانی فعلی به اتمام برسانیم، به طور تقریبی ۱۰۱ سال زمان نیاز داریم.

او بیان کرد:این در حالی است که هر روز طرح‌های جدیدی به این مجموعه اضافه می‌شوند. این وضعیت به رشد اقتصادی کشور آسیب می‌زند و می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود.

وی توضیح داد: اگر بخواهیم فقط طرح‌های مربوط به آب و فاضلاب را با همین بودجه به پایان برسانیم، به حدود ۳۵ سال زمان نیاز داریم. این موضوع نشان‌دهنده‌ی کمبود منابع و زمان برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی کشور است.

او بیان کرد: در سال ۹۸، ایران ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کرد اما در حال حاضر ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کند. این تغییرات به شدت بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد و منجر به کاهش منابع مالی برای سایر نیازهای اساسی مردم می‌شود.

پور محمدی اظهار کرد: با افزایش واردات بنزین، منابع مالی که باید برای تأمین نیازهای دیگر مردم مانند نان، دارو و همچنین بنیه دفاعی هزینه شود، کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، هر مقدار که بنزین وارد کنیم، تأثیر منفی بر روی تأمین نیازهای اولیه مردم خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: وضعیت کنونی طرح‌های عمرانی و تغییرات در واردات و صادرات سوخت، نشان‌دهنده‌ی چالش‌های اقتصادی جدی در کشور است. نیاز به مدیریت صحیح مالی و بهینه‌سازی منابع برای تأمین نیازهای اساسی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسیار ضروری است.