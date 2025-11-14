گزارشی فاش‌کرد ده‌ها کشور، از باکو تا آمریکا در اوج اتهامات نسل‌کشی، به تامین نفت و سوخت مورد استفاده در حملات نظامی اسرائیل ادامه داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میدل ایست مانیتور گزارش داد که یک افشاگری جدید از سازمان «اویل تشینج اینترناشنال» که در حاشیه نشست «کوپ ۳۰» در برزیل منتشر شد، فاش می‌کند که ۲۵ کشور در دوره حملات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، به این رژیم نفت رسانده‌اند؛ در حالی که «تل‌آویو» با اتهامات بین‌المللی ارتکاب نسل‌کشی روبه‌روست.

بر اساس این گزارش، جمهوری آذربایجان و قزاقستان حدود ۷۰ درصد نفت خام مورد نیاز رژیم تروریستی اسرائیل را بین نوامبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ تامین کرده‌اند. همچنین روسیه، یونان و آمریکا در صدر فهرست کشور‌هایی قرار دارند که محصولات نفتی پالایش‌شده به رژیم تروریستی اسرائیل ارسال کرده‌اند.

گزارش تاکید می‌کند که آمریکا تنها کشوری است که به تل‌آویو سوخت JP-۸، یعنی سوخت مورد استفاده در هواپیما‌های نظامی، تحویل داده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مستقیم سوخت آمریکایی در حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل طی جنگ است.

سازمان «اویل تشینج اینترناشنال» می‌گوید این کشور‌ها کاملا آگاه بودند که رژیم تروریستی اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود. این سازمان هدف از مستندسازی جریان نفت را «تضمین پاسخ‌گویی» دانسته و از کشور‌های تأمین‌کننده خواسته است به همدستی خود پایان دهند و نقش‌شان در ادامه جنگ را بپذیرند.

این گزارش بر پایه تحلیل شرکت تحقیقاتی «داتا دسک» تهیه شده است؛ شرکتی که ۳۲۳ محموله نفت خام و سوخت پالایش‌شده ارسال‌شده به رژیم تروریستی اسرائیل را در این دوره رصد کرده و مجموع آنها را ۲۱.۲ میلیون تن اعلام کرده است.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پس ۲۵ کشور شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایت کار در جنگ غزه هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدا لعنتشونکنه نسلی از آن ها بر زمین نمونه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نفت برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی عامل اصلی قتل عام مسلمانان و هم جنگ در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تف به شرف نداشتشون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
لعنت خدابر حامیان اسرائیل
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۱:۳۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
نام روسیه هم تو این لیست هست به روسیه هم نباید اعتمادکرد
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
استراتژی هست. از هر طرف تحریم هستن خب باید پول دربیارن. حالا به کشور هایی که تحریم نیستن و باز هم با اسرائیل دست به معامله میزنن حتما باید شک کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
به عالی جناب پوتین چیزی نگویید دوستانش دلخور میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
چرا فقط این چند کشور اعلام کرده بقیه کشورها را اعلام میکرد بخصوص ترکیه وقطر عربستان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
۲۵ تا کشور پشت اسراییل بودن
چندنا کشور‌ پشتببان ایران بودن تو این جنگ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
اینها که نفت اسراییل را تامین کردند مثل اردوغان جنایتکارترین انسانهای روی زمینند
۰
۸
پاسخ دادن
