باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میدل ایست مانیتور گزارش داد که یک افشاگری جدید از سازمان «اویل تشینج اینترناشنال» که در حاشیه نشست «کوپ ۳۰» در برزیل منتشر شد، فاش میکند که ۲۵ کشور در دوره حملات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، به این رژیم نفت رساندهاند؛ در حالی که «تلآویو» با اتهامات بینالمللی ارتکاب نسلکشی روبهروست.
بر اساس این گزارش، جمهوری آذربایجان و قزاقستان حدود ۷۰ درصد نفت خام مورد نیاز رژیم تروریستی اسرائیل را بین نوامبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ تامین کردهاند. همچنین روسیه، یونان و آمریکا در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که محصولات نفتی پالایششده به رژیم تروریستی اسرائیل ارسال کردهاند.
گزارش تاکید میکند که آمریکا تنها کشوری است که به تلآویو سوخت JP-۸، یعنی سوخت مورد استفاده در هواپیماهای نظامی، تحویل داده است؛ موضوعی که نشاندهنده نقش مستقیم سوخت آمریکایی در حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل طی جنگ است.
سازمان «اویل تشینج اینترناشنال» میگوید این کشورها کاملا آگاه بودند که رژیم تروریستی اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی میشود. این سازمان هدف از مستندسازی جریان نفت را «تضمین پاسخگویی» دانسته و از کشورهای تأمینکننده خواسته است به همدستی خود پایان دهند و نقششان در ادامه جنگ را بپذیرند.
این گزارش بر پایه تحلیل شرکت تحقیقاتی «داتا دسک» تهیه شده است؛ شرکتی که ۳۲۳ محموله نفت خام و سوخت پالایششده ارسالشده به رژیم تروریستی اسرائیل را در این دوره رصد کرده و مجموع آنها را ۲۱.۲ میلیون تن اعلام کرده است.
منبع: المیادین