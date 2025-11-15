باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی کشور گفت: بنابر آمار در ۷ ماهه ابتدای سال، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن روغن نباتی تولید و توزیع شد که در سابقه ۷۲ ساله صنعت روغن نباتی کشور بی سابقه بوده است.

به گفته وی، واردات روغن خام و دانه های روغنی در ۷ ماهه امسال ارقام قابل توجهی بوده که در کنار عرضه روغن خام شرکت بازرگانی دولتی طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی،موجب شد تا در زمینه بازار روغن نباتی به آرامش برسیم، هرچند طولانی شدن روند تخصیص ارز نگرانی هایی در خصوص استمرار این آرامش در هفته ها و ماههای آتی ایجاد کرده است.

شریفی ادامه داد: اکنون در حوزه روغن صنف و صنعت، کمبودهایی در زمینه روغن های مصرفی صنایع و اصناف به ویژه کنسروجات و شیرینی و شکلات وجود دارد اما در خصوص روغن خانوار شرایط آرام است که با تسریع دولت در روند تخصیص ارز انتظار می رود که این آرامش حفظ شود.

دبیرانجمن صنایع روغن نباتی کشور با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه ۱۷۰ هزارتن روغن مصرف می شود، افزود: در ۶ ماهه دوم سال میزان مصرف افزایش می یابد، اما بدلیل التهاب روغن در ۳ ماهه پایانی سال قبل، امسال در ۶ ماهه اول، استثنا میزان تولید بالایی داشتیم. اما به طور کلی اگر ۲ میلیون تن مصرف سالانه روغن نباتی در نظر بگیریم با فرض استمرار تخصیص ارز ترجیحی. مصرف ماهانه به طور متوسط ۱۷۰ هزارتن است که در ۶ ماهه اول به کمتر از ۱۵۰ هزارتن و نیمه دوم سال به ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزارتن میرسد هرچند، ممکن است مصرف امسال از ۲ میلیون تن، فراتر رود.

به گفته وی، برآورد می شود که تولید روغن تا پایان سال با بهبود وضعیت تخصیص ارز به رقم بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

این مقام‌مسئول درباره آخرین وضعیت بازار روغن بیان کرد: در حال حاضر روغن مورد نیاز خانوار در اقصی نقاط کشور با قیمت مصوب دولتی در اختیار عموم قرار دارد و هیچ کمبودی در عرضه روغن مصرفی خانوار وجود ندارد و به طور متوسط قیمت هرکیلو روغن مصرفی خانوار ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با اشاره به گلایه صنف و صنعت در حوزه روغن گفت: در حوزه روغن صنف و صنعت بویژه صنایع شیرینی و شکلات، کنسرو، لبنیات و... کمبودهایی گزارش شده است، هرچند تولید و توزیع روغن صنف و صنعت ادامه دارد که امیدواریم با کمک شرکت بازرگانی دولتی و بهبود در فرآیند روند تخصیص ارز شرایط بهبود یابد.

شریفی بار دیگر، حذف ارز ترجیحی و حرکت تدریجی به سمت ارز صادراتی تالار ۲ را، بهترین استراتژی در شرایط فعلی در راستای تحقق اهدافی چون کاهش مصرف، حذف قاچاق، صرفه جویی ارزی، ایجاد بستر صادرات، کمک به رفع کسر بودجه دولت و برچیده شدن بساط پرهزینه و بی نتیجه کنترل و نظارت، مطرح نمود.

وی گفت با توجه به ارزبری هر کیلو‌ روغن معادل ۱/۴ دلار، در صورت تخصیص ارز صادراتی تالار۲ به جای ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو‌روغن‌مصرفی خانوار از ۹۲ هزار و۵۰۰ تومان فعلی به ۲۱۰ هزار تومان خواهد رسید که باتوجه به مصرف سرانه ماهانه هر ایرانی روغن‌خانوار معادل یک کیلوگرم، رقمی است که با توجه به ۱۵۰ همت درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و تالار ۲، حتی برای کلیه دهک ها، قابل جبران است.