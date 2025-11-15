اجرای سند تحول کیفیت خودرو با راه‌اندازی مرکز آزمایش کامل تصادف تکمیل می شود که درحال حاضر این مرکز به پیشرفت 95 درصدی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز از پیشرفته‌ترین مرکز آزمایش کامل تصادف خودرو در صفادشت البرز بازدید کرد.با افتتاح این مرکز، ایران جزو معدود کشور‌های جهان است که از فناوری پیشرفته است تصادف در خودرو، قطعه، راه و انسان بهره می‌برد.

وزیر صمت در حاشیه این بازدید گفت: پیگیری‌ها برای احداث و تجهیز این مرکز پیشرفته را گام بزرگی در اجرای سند تحول کیفیت خودرو و ورود به استانداردسازی علمی عوامل مربوط به سوانح و تصادفات و ایجاد ایمنی دانست. این پروژه با ۹۵ درصد پیشرفت در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

