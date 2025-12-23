دولت لایحه بودجه سال آینده را با تذف ۴ صفر از پول ملی تقدیم مجلس کرده است و بنابراین بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۰۴۱ میلیارد ریال (ریال جدید) خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان عصر امروز -سه‌شنبه ۲ دی - لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به گفته سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارقام آن با حذف ۴ صفر و با ریال جدید تدوین شده است.

در متن ماده واحده لایحه دولت که نشان دهنده منابع و مصارف کل بودجه در سال آینده است، چنین آمده است

ماده واحده - بودجه سال ۱٤٠٥ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهارده هزار و چهارصد و چهل و یک میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و پانصد و پنج

هزار و ششصد (١٤،٤٤١،٤١٧،٥٥٥،٦٠٠) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (٥،٩٥٤،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱ منابع عمومی بالغ بر پنج هزار و دویست و بیست میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۵،۲۲۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و سی و چهار میلیارد (٧٣٤،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سیصد) ٦٢٦،٩٨٢،٣٠٠، ٨٨٩٦) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سیصد) ٦٢٦،٩٨۲،۳۰۰، ٨٨٩٦) ریال

ج - بودجه جمعی - خرجی بالغ بر یکهزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و پنجاه و دوهزار و پانصد (١،٤٨٩،٢٤١،٠٥٢،٥۰۰) ریال از سرجمع بودجه بودجه کل کشور مبلغ یکهزار و هشتصد و نودوهشت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و دویست (١،٨٩٨،٤٥٠،٥٢٩،٢٠٠)

ریال مبالغ دو بار منظور شده و جمعی خرجی کسر می‌شود.

