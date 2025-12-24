باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با کاهش تعداد افرادی که ازدواج را انتخاب میکنند، اهمیت دوستی برای رفاه زندگی افزایش مییابد شما میتوانید قلب خود را بهبود بخشید و همچنان برای دوستیهای تازه باز باشید. دوستان کسانی هستند که وقتی زندگی عاشقانه مان از هم میپاشد، شغلمان از دست میرود، یا زمانی که فقط به یک آغوش یا مکانی برای تخلیه احساسات نیاز داریم، در کنار ما هستند. دوستان ما به عنوان درمانگران، مربیان، مشوقان و حقیقت گویان در یک واحد هستند.
علاوه بر این، امروزه با کاهش تعداد افرادی که ازدواج را انتخاب میکنند، اهمیت دوستی برای رفاه افزایش مییابد. وقتی دوست صمیمی پیدا میکنیم، عمیقاً روی آن رابطه سرمایه گذاری میکنیم؛ بنابراین با پایان یافتن آن، احساس طرد شدن و رها شدن بیشتر میشود.
وقتی دوستی ما به فروپاشی میرسد، ممکن است احساس کنیم که شکست خوردهایم. حتی زمانی که خودمان در حال پایان دادن به یک دوستی هستیم، باز هم ممکن است احساس کنیم اگر بیشتر تلاش میکردیم، انعطافپذیرتر بودیم یا میپذیرفتیم یا… میتوانستیم آن را به نتیجه برسانیم. هر چه پیوند دوستی محکمتر باشد، شکست دوستی سختتر میشود.
۱۰ نکته برای بهبودی از آسیبهای پایان دوستی:
۱. وقتی دوست شما با شما قطع رابطه کرد، به خود یادآوری کنید که ناراحتی اشکالی ندارد. طرد شدن صدمه میزند و طبیعی است که وقتی دوستی به پایان میرسد احساس درماندگی کنید. به خصوص زمانی که دوستی را که معمولاً در زمان ناراحتی به او مراجعه میکردید از دست میدهید، دردناک است. با این حال، با خودتان مهربان باشید و با خودتان همان طور رفتار کنید که با دیگران در شرایط مشابه رفتار میکنید.
۲. اگر کاری را انجام دادید که میدانید اشتباه بوده است و دلیل جدایی بوده، به جای اینکه بخواهید دوستتان را متقاعد کنید که این اتفاق نیفتاده یا در مورد آن دروغ بگویید، آن را قبول کنید. وقتی اشتباهی مرتکب میشویم، اعتراف نکردن آن به کسی که به او آسیب رساندهایم میتواند حتی دردناکتر از قبول کردن آن باشد.
۳. اهمیت دوست خوب بودن را فراموش نکنید و با دوستان خود همانطور رفتار کنید که دوست دارید دوستانتان با شما رفتار کنند. از خود بپرسید که آیا از آن نوع دوستی هستید که بخواهید خودتان داشته باشید؟. اگر برقراری ارتباط با شما سخت بوده است یا در زمان نیاز کنار دوست خود نبودهاید، از جدایی به عنوان راهی برای ارزیابی خود استفاده کنید. شاید دوست شما نه به خاطر کارهایی که انجام دادید، بلکه به خاطر کارهایی که انجام ندادید از شما جدا شده است.
۴. بپذیرید که برخی از دوستیها به اندازه کافی نمیتوانند تغییراتی را که شما یا دوستتان تجربه میکنید، کنترل کنند. قرار نیست هر دوستی یک پیوند مادام العمر باشد، پس سعی نکنید خود یا دوستتان را به خاطر جدایی سرزنش کنید. روی حمایت یا برقراری دوستیهایی تمرکز کنید که باعث ارتقاء رشد و تکامل شما شود، نه آن چیزی که یک سال یا یک دهه پیش بودید.
۵. گاهی اوقات افراد واقعاً به فضای کمی نیاز دارند تا با خود خلوت کنند. اگر به نظر میرسد دوست شما بی سر و صدا از رابطه دوستی خارج میشود، میتوانید بررسی کنید و به او بگویید که متوجه تغییری در علاقه او شدهاید. اگر دوست شما گفت که به فضا نیاز دارد، یا زندگی سرش آنقدر شلوغ است که نمیتواند دوستی را مدیریت کند، او را باور کنید و به به او فضا بدهید. میتوانید بعد از یک یا دو ماه دوباره سوال کنید، اما دوست خود را با پیامک یا تماس تلفنی بمباران نکنید.
۶. به خود یادآوری کنید که افراد جدیدی در اطراف شما برای ایجاد دوستی وجود دارند و همیشه مایل به انجام اولین حرکت باشید. یک لبخند و یک سلام گرم اجزای سازنده دوستیهای جدید است.
۷. از دست دادن دوستی که بخشی از برنامه روزمره شماست، مانند همکار، همسایه یا دوستی در باشگاه ورزشی، میتواند سخت باشد، زیرا ممکن است نتوانید به طور کامل از او جدا شوید. این بخشی از بزرگسالی است و شاید مجبور به انجام کارهایی باشید که ممکن است دوست نداشته باشید. ممکن است مجبور باشید با افرادی که دوست ندارید یا شما را دوست ندارند کنار بیایید. در چنین شرایطی صبوری کنید و زمانی که شرایط شما را گرد هم میآورد بهترین رفتار خود را داشته باشید. تمرکز بر آینده و تمرکز نکردن در گذشته، استفاده بسیار بهتری از زمان شماست.
۸. در مورد اتفاقی که افتاده فکر نکنید و اگر دوست قبلی شما اشتباهی کرد، زیاد به آن فکر نکنید. برخی از افراد میخواهند با کسی که احساساتشان را جریحه دار کرده است مقابله کنند، اما نشان دادن بدترین جنبههای خود به دیگران، پاداش پایدار یا معناداری کمی دارد. اگر صدمه دیدهاید، به خود بگویید که بهتر است پایان دوستی زودتر رخ دهد. اکنون میتوانید روی ایجاد فضا برای دوستان جدید و بهتر در زندگی خود تمرکز کنید.
۹. یکی از راههایی که میتوانید از آسیب جدایی پایان دوستی رها شوید، ایجاد «فهرست قدردانی از درسهای آموختهشده» از دوست سابقتان است. من از آنها میخواهم به چهار درخواست زیر پاسخ دهند:
من از این دوستی سپاسگزارم، زیرا یاد گرفتم که چگونه میتوانم از دوستی لذت ببرم: …
من از این رابطه سپاسگزارم، زیرا این مرزها را به من آموخت: …
من از این رابطه سپاسگزارم، زیرا به من آموخت که شایسته این رفتارهای دوستان واقعی هستم: …
این پیامها به ما کمک میکنند تا روی تصویر بزرگتر تمرکز کنیم و تشخیص دهیم که حتی دوستیهای ناامیدکننده نیز میتوانند فرصتهایی برای رشد فردی و خودآگاهی بیشتر فراهم کنند.
۱۰. متأسفانه، شبکههای اجتماعی ما (مانند گروههای دوستانه) اساساً در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی ما ساخته شدهاند. ممکن است بخواهید دوست سابق را بلاک یا دیگر دنبال نکنید تا به استراحت بپردازید و برای مدتی به دوست سابق خود فکر نکنید.
اما اگر شما و دوستتان بخشی از یک گروه اجتماعی بزرگتر بودید، همچنان احتمالاً عکسها یا پستهایی درباره آنها را در فیدهای دوستان مشترک میبینید. اگر واقعاً میخواهید از هرگونه تصویر یا اشارهای به دوست سابق خودداری کنید، میتوانید انتخاب کنید که در رسانههای اجتماعی وقفه داشته باشید.
منبع: عصر ایران