باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با کاهش تعداد افرادی که ازدواج را انتخاب می‌کنند، اهمیت دوستی برای رفاه زندگی افزایش می‌یابد شما می‌توانید قلب خود را بهبود بخشید و همچنان برای دوستی‌های تازه باز باشید. دوستان کسانی هستند که وقتی زندگی عاشقانه مان از هم می‌پاشد، شغلمان از دست می‌رود، یا زمانی که فقط به یک آغوش یا مکانی برای تخلیه احساسات نیاز داریم، در کنار ما هستند. دوستان ما به عنوان درمانگران، مربیان، مشوقان و حقیقت گویان در یک واحد هستند.

علاوه بر این، امروزه با کاهش تعداد افرادی که ازدواج را انتخاب می‌کنند، اهمیت دوستی برای رفاه افزایش می‌یابد. وقتی دوست صمیمی پیدا می‌کنیم، عمیقاً روی آن رابطه سرمایه گذاری می‌کنیم؛ بنابراین با پایان یافتن آن، احساس طرد شدن و رها شدن بیشتر می‌شود.

وقتی دوستی ما به فروپاشی می‌رسد، ممکن است احساس کنیم که شکست خورده‌ایم. حتی زمانی که خودمان در حال پایان دادن به یک دوستی هستیم، باز هم ممکن است احساس کنیم اگر بیشتر تلاش می‌کردیم، انعطاف‌پذیرتر بودیم یا می‌پذیرفتیم یا… می‌توانستیم آن را به نتیجه برسانیم. هر چه پیوند دوستی محکم‌تر باشد، شکست دوستی سخت‌تر می‌شود.