باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۳۰ آذرماه در مجموع ۴۳ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۳۱.۷ میلیارد دلار مربوط صنایع است. از این میزان، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.



بر اساس این گزارش ۳۱ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۸۰۷ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز تأمین شده است.