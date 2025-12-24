سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: میزان مصرف گاز در ۲۴ ساعته گذشته به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت:مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جزء در روز گذشته به حدود ۶۵۹میلیون مترمکعب در روز رسید.

وی ادامه داد: این میزان مصرف نزدیک به ۷۶ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.

 سخنگوی شرکت گاز توضیح داد: درخواست می‌شود هموطنان با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی گراد، پوشیدن لباس گرم تر، بستن درز‌های پنجره ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر‌ها در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.

او بیان کرد:برای حفظ پایداری شبکه گاز، ضروری است که مردم در مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف مانند خانگی، تجاری، اداری، مدارس و بیمارستان‌ها همکاری کنند. این امر می‌تواند به جلوگیری از مشکلات جدی در تأمین گاز در نقاط سردسیر و انتهای شبکه کمک کند.

وی افزود:استفاده از وسایل گرمایشی بهینه اطمینان حاصل کنید که وسایل گرمایشی شما به درستی کار می‌کنند و عایق‌بندی مناسبی دارند، دما را در حد مطلوب تنظیم کنید و در ساعات غیرضروری وسایل گرمایشی را خاموش کنید. اعضای خانواده را در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز آگاه کنید.

برچسب ها: مصرف گاز ، تولیدگاز
خبرهای مرتبط
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
اصلاح دستورالعمل افت قیمت خودرو به کجا رسید؟
آخرین اخبار
تقویت ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به شمال کشور
میزان مصرف گاز به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید
ظرفیت لجستیکی شهر فرودگاهی، فرصتی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان
دارو و شیرخشک امسال چقدر یارانه می‌گیرند؟
نرخ عوارض مصرف برق مازاد بر الگو برای سال آینده مشخص شد
ضرورت توزیع ذخایر برنج بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار/ ۱۸۰ هزارتن برنج در آذرماه ثبت سفارش شد+فیلم
سازمان توسعه تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیه صادر کرد
پروژه‌های جهش تولید مسکن در نقطه صفر قرار دارند/ پروژه‌های مسکنی با کسری ۴۰ درصدی منابع مالی آغاز می‌شوند+ فیلم
فتح آرام ۴ میلیون واحدی شاخص کل بورس با چاشنی لایحه بودجه
درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود
کمبود سه میلیون واحد مسکونی در کشور/ ابر بحران مسکن در راه است+ فیلم
تامین ارز واردات از ۴۳ میلیارد دلار گذشت
هزینه اجاره مسکن استیجاری مشخص شد
زرافزا؛ بهترین سایت خرید طلای آب شده با فاکتور رسمی
بازگشت شرایط عادی در مرز آستارا تا ۴ روز آینده / افزایش ظرفیت پذیرش کامیون روزانه به ۴۰۰ دستگاه کامیون+ فیلم
اصلاح بازگشت مالیات بر ارزش افزوده راه حلی برای تعدیل قیمت برنج+ فیلم
بورس بر مدار صعودی/ شاخص کل بورس به ۴ میلیون واحد رسید
۷۰ درصد از کارکنان دولت مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود/ بودجه ۱۴۰۵ منقبض و کنترل شده است
فرجام‌خواهی وزارت نفت در محاکم انگلیس تایید شد / بررسی مجدد افزایش قیمت سوخت در کارگروه تخصصی
صادرات ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۱ میلیون دلار از گمرک آستارا+فیلم
التهاب بازار برنج ناشی از تغییر در روند توزیع بود + فیلم
استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می‌شود
همه بارش‌های اخیر قابل تبدیل به آب مصرفی نیست
عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ دی ماه ۱۴۰۴
افزایش آسانسوری قیمت طلا در ایران؛ آیا پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین هم مقصرند؟
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی؛ مسیر نوین مدیریت مصرف برق در ایران
ساعت کاری جدید ساتنا و چکاوک اعلام شد
۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد