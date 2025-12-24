صقر، کشاورز ۳۲ ساله اهل بیت‌لاهیا و متخصص کشت توت‌فرنگی، می‌گوید: «قبل از آغاز جنگ اخیر، توت‌فرنگی سهم بزرگی در ایجاد اشتغال داشت و یکی از محصولات ارزشمند کشاورزی نوار غزه بود. حدود ۸۰ درصد زمین‌های بیت‌لاهیا به توت‌فرنگی اختصاص داشت و هر مزرعه ۱۶ کارگر را مشغول می‌کرد که هر کدام خانواده‌ای را تحت حمایت داشتند. اوضاع عالی بود.»

توت‌فرنگی که به «طلای سرخ» غزه معروف است، نه تنها منبع اصلی درآمد کشاورزان بود، بلکه نمادی از افتخار و هویت محلی به شمار می‌رفت. اما اکنون، مزارع طلای سرخ در شمال غزه پس از سال‌ها خشونت و جنگ‌های ویرانگر تقریباً خالی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - توت‌فرنگی، طلای سرخ غزه که روزگاری منبع اصلی درآمد خانواده‌ها بود، اکنون پشت خط زرد محاصره شده و دسترسی به زمین‌ها تقریباً غیرممکن شده است.

اما هیچ چیزی با ویرانی دو سال گذشته قابل مقایسه نیست. صقر می‌گوید: «موسم‌های سخت قبلی را تجربه کرده‌ایم، اما چیزی شبیه این نبود. دیگر نمی‌توانیم به شرایط گذشته بازگردیم.»

با این حال، حتی پیش از این بحران، کشاورزان با محدودیت‌های شدید مواجه بودند. صادرات توت‌فرنگی تقریباً غیرممکن بود و عبور از گذرگاه‌های تحت کنترل اسرائیل اغلب باعث می‌شد محصولات خراب شوند یا نتوانند به بازارهای خارجی برسند. نتیجه این محدودیت‌ها، فروش توت‌فرنگی در بازارهای داخلی با زیان‌های سنگین بود.

مزارع نابود شده و درآمد کشاورزان به صفر رسید

آخرین ارزیابی‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در غزه در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد؛ حدود ۸۷ درصد زمین‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود وضعیت در سال ۲۰۲۵ بدتر شود. بیشتر زمین‌های باقی‌مانده تنها برای کشاورزی محدود مناسب هستند و تولید آنها به چند صد هکتار محدود شده است. گلخانه‌ها و چاه‌ها تخریب شده‌اند و سیستم‌های آبیاری از کار افتاده‌اند، در نتیجه زمین‌های کشاورزی به حال خود رها شده و خشکیده‌اند.