باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش داد که نیرو‌های هوایی این کشور در طول روز گذشته ۴۷۲ فروند هواپیمای بدون سرنشین، شش بمب هدایت شونده هوایی و یک سامانه راکت‌انداز چندگانه ساخت آمریکا (هایمارس) را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

در پستی در تلگرام گفته شد: «هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی، هواپیما‌های بدون سرنشین، نیرو‌های موشکی و توپخانه گروه‌های ارتش روسیه به زیرساخت‌های فرودگاهی و بندری، محل‌های تولید هواپیما‌های بدون سرنشین تهاجمی، تأسیسات انرژی پشتیبان فعالیت‌های نیرو‌های مسلح اوکراین و همچنین نقاط استقرار موقت نیرو‌های مسلح اوکراین و مزدوران خارجی در ۱۴۲ منطقه آسیب رساندند.»

علاوه بر این، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از آغاز درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، نیرو‌های روسی موفق به نابودی ۱۰۴۹۵۳ فروند هواپیمای بدون سرنشین، ۶۶۹ هواپیما، ۲۸۳ بالگرد و ۱۶۳۴ وسیله رزمی سامانه راکت‌انداز چندگانه شده‌اند.

منبع: ریا