ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با امضای فرمانی، سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت مردم روسیه» نامگذاری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه سال ۲۰۲۶ را «سال وحدت مردم روسیه» اعلام کرد و افزود که در این مورد فرمانی امضا شده است.

وی در جلسه شورای دولتی تأکید کرد که در هفت سال آینده، بیش از ۱۲ میلیون شهروند باید به اقتصاد کشور جذب شوند. وی افزود که باید توجه ویژه‌ای به دانشگاه‌هایی که متخصصان در حوزه‌های کلیدی اقتصادی را آموزش می‌دهند، معطوف شود.

پوتین در مورد بازار کار خاطرنشان کرد که نرخ بیکاری در کشور در «کمترین میزان تاریخی» ۲.۲٪ است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه فاش کرد که روسیه در حال حاضر پیشنهادات و اسنادی را که کیریل دیمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، از ایالات متحده آورده است، بررسی می‌کند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما در حال تحلیل آنچه دیمیتریف به [ولادیمیر]پوتین تحویل داده است هستیم. ما این مطالب را تحلیل می‌کنیم و سپس، بسته به تصمیماتی که رئیس دولت اتخاذ می‌کند، ارتباط خود با آمریکایی‌ها را ادامه خواهیم داد.»

علاوه بر این، وی فاش کرد که یک تماس تلفنی احتمالی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و پوتین برای امروز برنامه‌ریزی نشده است. وی همچنین در مورد اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اظهارنظر کرد و پرسید «آیا او قادر به اتخاذ تصمیمات مناسب برای حل‌وفصل از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک است یا خیر.»

منبع: تاس

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دولت روسیه
