باشگاه خبرنگاران جوان- این دستور ساده، اما دلچسب نه تنها انرژی روزانه را به خاطر وجود عدس تامین می‌کند بلکه سلامتی را نیز به سفره شما دعوت می‌کند.

در ادامه دستور پخت دمپختک عدس را ارائه می‌دهیم.

مواد لازم

پیاز ۱ عدد

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱.۴ قاشق چای‌خوری

عدس ۱ پیمانه

نمک ۱.۲ قاشق چای‌خوری

برنج ۱ پیمانه

روغن ۴ قاشق سوپ‌خوری

کره ۲ قاشق سوپ‌خوری

پودر زیره ۱.۲ قاشق چای‌خوری

دارچین ۱.۴ قاشق چای‌خوری

عصاره مرغ یا گوشت ۱ عدد

طرز تهیه

عدس را از یک ساعت زودتر خیس کنید و بگذارید بپزد. فقط حواستان باشد تا خیلی له نشود. نیم ساعت زمان برای پخت عدس کافی است.

برای اینکه پوست عدس جدا نشود حتما باید عدس را از قبل خیس کنید و حتما باید با حرارت کم آن را بپزید. در قابلمه را نیز نگذارید.

پیاز را نگینی خرد کنید و در روغن داغ تفت دهید. قبل از ریختن پیاز حتما روغن را روی حرارت داغ کنید و بعد پیاز‌ها را اضافه کنید. حتما هم از پیاز زرد یا سفید برای این کار استفاده کنید. کمی که پیاز طلایی شد کافی نیست و نباید خیلی قهوه‌ای تیره شود.

وقتی پیاز سرخ شد، زردچوبه، زیره و پودر دارچین را به پیاز داغ اضافه کنید و تفت دهید. آب جوش را به همراه برنج خیس خورده به قابلمه اضافه کنید و زیر حرارت را خاموش کنید و اجازه دهید تا برنج خیس خورده یک ساعت با پیاز داغ در همان قابلمه استراحت کند.

در این فاصله اگر عدس پخته بود آن را بکش و به برنج اضافه کنید.

بعد از یک ساعت مواد را با هم مخلوط کنید و یک عصاره گوشت یا مرغ هم بریزید و زیر حرارت را روشن کنید و دمپختک را دم بیندازید. نمک و فلفل سیاه را هم همزمان با عصاره گوشت بریزید. حواستان به میزان نمک باشد که به خاطر عصاره‌ای که ریختید شور نشود.

اگر آب کم بود برای دم انداختن کمی آب جوش به آن اضافه کنید، اما حواستان بشد زیاد اضافه نکنید، چون خمیر می‌شود. اگر آب زیاد بود درب قابلمه را بردارید و زیر حرارت را زیاد کنید و اجازه دهید تبخیر شود. بعد از اینکه آب تبخیر شد برنج را دم بیاندازید.

برای دم کشیدن برنج حدود نیم ساعت با شعله کم نیاز است.

دمپختک عدسی را حتما با ترشی و دوغ میل کنید تا طعم بی نظیرش را هیچ گاه فراموش نکنید.

منبع: همشهری آنلاین