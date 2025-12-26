در دنیای شلوغ امروز که غذای سریع و فست فودی جای غذا‌های سنتی را گرفته‌اند، دمپختک عدس با ترکیبی از ادویه‌های جادویی مانند زردچوبه طلایی، دارچین مرموز و زیره معجزه آسا یادآور طعم‌های اصیل ایرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- این دستور ساده، اما دلچسب نه تنها انرژی روزانه را به خاطر وجود عدس تامین می‌کند بلکه سلامتی را نیز به سفره شما دعوت می‌کند.

 در ادامه دستور پخت دمپختک عدس را ارائه می‌دهیم.

مواد لازم

پیاز ۱ عدد

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱.۴ قاشق چای‌خوری

عدس ۱ پیمانه

نمک ۱.۲ قاشق چای‌خوری

برنج ۱ پیمانه

روغن ۴ قاشق سوپ‌خوری

کره ۲ قاشق سوپ‌خوری

پودر زیره ۱.۲ قاشق چای‌خوری

دارچین ۱.۴ قاشق چای‌خوری

عصاره مرغ یا گوشت ۱ عدد

طرز تهیه

عدس را از یک ساعت زودتر خیس کنید و بگذارید بپزد. فقط حواستان باشد تا خیلی له نشود. نیم ساعت زمان برای پخت عدس کافی است.

برای اینکه پوست عدس جدا نشود حتما باید عدس را از قبل خیس کنید و حتما باید با حرارت کم آن را بپزید. در قابلمه را نیز نگذارید.

پیاز را نگینی خرد کنید و در روغن داغ تفت دهید. قبل از ریختن پیاز حتما روغن را روی حرارت داغ کنید و بعد پیاز‌ها را اضافه کنید. حتما هم از پیاز زرد یا سفید برای این کار استفاده کنید. کمی که پیاز طلایی شد کافی نیست و نباید خیلی قهوه‌ای تیره شود.

وقتی پیاز سرخ شد، زردچوبه، زیره و پودر دارچین را به پیاز داغ اضافه کنید و تفت دهید. آب جوش را به همراه برنج خیس خورده به قابلمه اضافه کنید و زیر حرارت را خاموش کنید و اجازه دهید تا برنج خیس خورده یک ساعت با پیاز داغ در همان قابلمه استراحت کند.

در این فاصله اگر عدس پخته بود آن را بکش و به برنج اضافه کنید.

بعد از یک ساعت مواد را با هم مخلوط کنید و یک عصاره گوشت یا مرغ هم بریزید و زیر حرارت را روشن کنید و دمپختک را دم بیندازید. نمک و فلفل سیاه را هم همزمان با عصاره گوشت بریزید. حواستان به میزان نمک باشد که به خاطر عصاره‌ای که ریختید شور نشود.

اگر آب کم بود برای دم انداختن کمی آب جوش به آن اضافه کنید، اما حواستان بشد زیاد اضافه نکنید، چون خمیر می‌شود. اگر آب زیاد بود درب قابلمه را بردارید و زیر حرارت را زیاد کنید و اجازه دهید تبخیر شود. بعد از اینکه آب تبخیر شد برنج را دم بیاندازید.

برای دم کشیدن برنج حدود نیم ساعت با شعله کم نیاز است.

دمپختک عدسی را حتما با ترشی و دوغ میل کنید تا طعم بی نظیرش را هیچ گاه فراموش نکنید.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: غذای ایرانی ، زمستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این غذا برای فصل سرما مناسب نیست. عدس و ترشی به علت سردی بالا در کنار همدیگه توصیه نمی‌شود.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کو برنج ک دم پخت درست کنیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بله با برنج کیلو خدا تومن واقعا اشتهای آدم باز میشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
قیمت همین غذای بدون گوشت برای چهار نفر حدود ۷۰۰ هزار تومن در میاد، با این وضعی که واسه مردم درست کردید همین غذام واسمون شده آرزو و رویا
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مثل کته ؟

متوجه نشدم برنج خیس خورده و اب جوش ؟ چطوری با پیاز سرخ ، قاطی کنیم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نه گلم وقتی میخوای برنج و آبکش شده را باعدس مخلوط کنید همون موقع پیاز سرخ شده زیره را بهش میزنی برای اینکه برنج خوش رنگ شود داخل برنج اخرهای جوش زرد چوبه بهش بزن و الیت طعم دهنده زعفران روی برنج پودر کنه و پلو را با کمی روغن یا کره دم بنداز
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۳:۰۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
حتما با ترشی و دوغ باشه چون طبع عدس سرد هست ترشی و دوغ هم سرد هست اینجوری زودتر راهی بیمارستان میشوید
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
هرگز نباید ترشی و دوغ و یا ماست را باهم خورد چونکه یک در صدم ممکن هست پوست بدن انسان پیسی بگیره و هرگز درست نمیشه لکهای قهوه ای بزرگ نمایان میشود
