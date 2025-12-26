باشگاه خبرنگاران جوان- طبق مطالعه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۵ در نشریه European Journal of Preventive Cardiology منتشر شد، توانایی نشستن روی زمین و برخاستن بدون تکیه‌گاه، ارتباط مستقیمی با طول عمر دارد. این تست ساده در واقع سه عامل حیاتی، اما اغلب نادیده‌گرفته‌شده‌ی آمادگی جسمانی را می‌سنجد: قدرت عضلانی، انعطاف‌پذیری و تعادل.

اعداد هشدار دهنده‌اند

در این پژوهش، بیش از ۴۲۰۰ نفر بین ۴۶ تا ۷۵ سال بررسی شدند و به مدت ۱۲ سال تحت پیگیری قرار گرفتند. نمره تست از ۱۰ شروع می‌شود و به ازای هر تکیه (دست، زانو یا بی‌ثباتی) از آن کم می‌شود.

نتیجه شگفت‌انگیز بود:

افرادی با نمره ۴.۵ تا ۷.۵، سه برابر بیشتر در معرض مرگ قرار داشتند.

کسانی که نمره‌شان زیر ۴ بود، تا شش برابر بیشتر در خطر مرگ قلبی بودند.

چرا این تست مهم است؟

به گفته فیزیوتراپیست‌های وابسته به هاروارد، این آزمون تصویری واقعی از کیفیت حرکت بدن در زندگی روزمره ارائه می‌دهد. بسیاری از افراد فقط روی پیاده‌روی یا تمرینات هوازی تمرکز می‌کنند، اما بدون قدرت، تعادل و انعطاف، بدن زودتر از پا می‌افتد.

چه کسانی نباید این تست را انجام دهند؟

افراد دارای آرتروز شدید زانو، لگن یا ستون فقرات، یا کسانی که محدودیت حرکتی دارند، نباید به‌تنهایی این تست را انجام دهند. ایمنی همیشه اولویت دارد.

چطور نمره‌مان را بهتر کنیم؟

خبر خوب این است که بدن قابل آموزش است، حتی در میانسالی و سالمندی.

تمرین‌هایی که طول عمر را تقویت می‌کنند

لانج ثابت: برای قدرت پا و تعادل

کشش همسترینگ: برای انعطاف‌پذیری

پلانک: برای تقویت مرکز بدن

تمرینات قدرتی حداقل دو بار در هفته و ورزش‌هایی مثل یوگا و تای‌چی می‌توانند نتیجه این تست را به‌طور محسوسی بهبود دهند.

بدانید که:

این تست فقط یک بازی حرکتی نیست؛ آینه‌ای است از آینده سلامت شما. اگر امروز بدن‌تان را جدی بگیرید، فردا احتمالاً شانس بیشتری برای زندگی طولانی و مستقل خواهید داشت.

منبع: همشهری آنلاین