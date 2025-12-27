باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی عالی عضو اتحادیه دامداران گفت: شیوع تب برفکی در استان های درگیر از جمله تهران و اصفهان منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید گوشت و شیر را به همراه داشته است.

به گفته وی، کمبود و گرانی قیمت نهاده های دامی همچون کنجاله سویا در افت تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت قرمز اثر گذار بوده است.

عالی ادامه داد: با توجه به کمبود عرضه ذرت، جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، نرخ ذرت علوفه ای، کاه و یونجه در بازار نوسان داشته که تمامی این عوامل بر قیمت تمام شده شیر و گوشت قرمز اثر گذار است.

عضو اتحادیه دامداران گفت: اگر دولت تمهیداتی را اتخاذ نکند، پیش بینی می شود با استمرار روند کاهش فعلی، تولید شیرخام تا پایان سال به ۹ میلیون تن برسد. هرچند برآورد اولیه برآن بود که امسال تولید شیرخام به ۱۳ میلیون تن می رسد.