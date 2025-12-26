مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است.

به گفته وی، هفته آینده کل سهمیه نهاده های دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاه بارگزاری می شود.

جعفری ادامه داد: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجه ریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تامین می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است، افزود: بنابر آمار تا پایان سال ۳ میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان، نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی با بیان اینکه نهاده های دامی با نرخ مصوب در حال توزیع است، گفت: قیمت کنونی هرکیلو ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که قیمت حمل به نرخ مصوب بر آن اضافه می شود. گفتنی است تا پایان سال برنامه ای برای تغییر قیمت ارز نهاده های نداریم که براین اساس نهاده ها کماکان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار می گیرد.

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات نهاده دامی
خبرهای مرتبط
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
۵ میلیون تن انواع نهاده دامی در مبادی شمالی و جنوبی کشور موجود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
آخرین اخبار
جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز
اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود
عملیاتی شدن ۳ ابزار جدید طلایی بانک مرکزی از هفته جاری
حل مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
بارش‌های نرمال فصل زمستان کم بارشی تهران را جبران نمی‌کند
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس / ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به تهران
هوشمندسازی کامل اندازه‌گیری در نقاط تبادلی مجتمع پارس جنوبی
جوجه ریزی دی ماه به ۱۶۵ میلیون قطعه می‌رسد
امسال ۵ میلیون تن گندم وارد شد/ کشت گندم به پایان رسید
نیاز ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی در کشور
قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده به ۲۲۰ هزارتومان رسید
به زودی سوت قطار اردبیل به صدا در می‌آید
پیشرفت فیزیکی کریدور استراتژیک مشکین‌شهر _ اهر به ۶۰ درصد رسید
۹۰ درصد گوشت قرمز از داخل تامین می‌شود
امضای اسناد همکاری در ۲ هاب فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
میوه ارزان شد
تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی تا یک ماه آینده
کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
بازگشت ارز حاصل از فروش نفت زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود
توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی
کشاورزی فراسرزمینی ناجی بحران منابع آبی
ضرورت اطمینان نسبت به استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری‌ها