مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است.

به گفته وی، هفته آینده کل سهمیه نهاده های دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاه بارگزاری می شود.

جعفری ادامه داد: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجه ریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تامین می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است، افزود: بنابر آمار تا پایان سال ۳ میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان، نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی با بیان اینکه نهاده های دامی با نرخ مصوب در حال توزیع است، گفت: قیمت کنونی هرکیلو ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که قیمت حمل به نرخ مصوب بر آن اضافه می شود. گفتنی است تا پایان سال برنامه ای برای تغییر قیمت ارز نهاده های نداریم که براین اساس نهاده ها کماکان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار می گیرد.