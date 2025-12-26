وزیر راه وشهرسازی از اتمام ریل گذاری بزرگترین پروژه ریلی کشور خبر داد و گفت: به زودی سوت قطار راه آهن میانه_ اردبیل به صدا درمی آید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت  اتمام ریل‌گذاری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی کشور اظهار داشت: «این پروژه تاریخی نه تنها برای استان اردبیل، بلکه برای کل کشور جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها اعمال شده، امروز شاهد هستیم که آخرین قطعه ریل در این مسیر به زمین گذاشته شد.

وی افزود: پیش  از  این از من پرسیده بودید این پروژه کی به پایان می‌رسد و امروز با افتخار اعلام می‌کنم که ریل‌گذاری کامل شده است. البته برای افتتاح رسمی و بهره‌برداری کامل مسیر، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال این اقدام انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره دشواری‌های پروژه نیز توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی، مسیر انتخاب شده بود که حدود ۲۰ درصد آن شامل ابنیه فنی شامل پل، تونل و گالری در طول ۱۷۲ تا ۱۷۴ کیلومتر مسیر بود. با این وجود، با تلاش جوانان غیور ایران، کارگران، مهندسان، پیمانکاران و همکاری نمایندگان محترم و تدبیر استاندار، این پروژه به سرانجام رسید.

وی  اظهار امیدواری کرد: «ان‌شاءالله به زودی شاهد سوت قطار در این مسیر و ایستگاه اردبیل خواهیم بود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
