باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی در خصوص تجمع ناوگان ترانزیتی در پایانه مرزی آستارا اظهار کرد: مراجعه کامیونهای یخچالدار صادراتی و ترانزیتی در آستانه سال نو میلادی تا دو ماه پس از آن در این پایانه مرزی، هر ساله با افزایش مواجه میشود.
وی بیان کرد: در سالهای گذشته برای توسعه زیرساختهای لجستیکی آستارا مانند احداث پل دوم بین ایران و آذربایجان، توسعه پسکرانه مرزی، راهاندازی سامانه نوبتدهی با هدف تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و تجاری در پایانه مرزی آستارا از سوی وزارت راه و شهرسازی سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تأکید بر اینکه آمارها از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ترددهای سالانه ناوگان ترانزیتی در سنوات اخیر از این پایانه مرزی حکایت دارد، خاطرنشان کرد: صادرات محصولات کشاورزی تولید شده خارج از فصل به مقصد کشورهای اوراسیا همچون روسیه، تقاضا برای تردد از این پایانه را افزایش داده است.
هدایتی تصریح کرد: همچنین به منظور جلوگیری از تجمع ناوگان و توقف آنها در مرز آستارا، زمان حضور ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی برای خروج از پایانه مرزی آستارا از طریق ثبتنام آنها در سامانه نوبتدهی مجازی، فراخوان و اطلاع رسانی میشود.
وی عنوان کرد: اغلب ناوگان یخچالدار کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان، با توجه به بارگیری محصولات باغی و کشاورزی از سردخانههای اطراف آستارا، پس از بارگیری وارد این پایانه مرزی میشوند.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی از برگزاری نشستهای سهجانبه و دوجانبه مرزی بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان طی سال جاری میلادی خبر داد و افزود: همچنین طی روزهای اخیر نیز نشستهای مرزی مشترکی در آستارا و با هدف سرعت بخشیدن به روند تردد کامیونهای صادراتی و ترانزیتی با مسئولان مرزی کشور جمهوری آذربایجان برگزار شده است.
هدایتی ابراز امیدواری کرد بر اساس تفاهم صورت گرفته بین ایران و جمهوری آذربایجان، پذیرش آذربایجان به دامنه ٣٠٠ تا ٣٥٠ دستگاه رسیده و کماکان در حال افزایش است و در صورت تداوم، به زودی اغلب ناوگان از مرز آستارا به مقاصد سفرهای خود اعزام میشوند.