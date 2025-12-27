مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد گفت: در استان یزد، ۱۱۰۰ روستا وجود دارد که از این میان، ۶۵۰ روستا تحت پوشش آبرسانی قرار دارند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت پروژه‌های آبرسانی در این استان پرداخت. 

او با اشاره به رینگ شهری آب یزد، اعلام کرد برای این پروژه حدود ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن و ۱۶۰ کیلومتر خط انتقال آب داریم که باید اجرایی شود که قول دادیم مخازن را تا پایان سال به مدار بهره‌برداری برسانیم از ۱۶۰ کیلومتر  رینگ شهری هم ۱۰۰ کیلومتر از آن اجرا شده و مابقی نیز باید اجرایی شود‌

او همچنین به وضعیت آبرسانی به روستا‌ها اشاره کرد و بیان کرد: ما قراردادی داریم که شامل ۵۸ روستا و ۶ مجتمع آبرسانی می‌شود. هزینه این پروژه حدود ۱۴۵ میلیارد تومان برآورد شده و هم‌اکنون حدود ۸۷ درصد پیشرفت داشته است. در استان یزد، ۱۱۰۰ روستا وجود دارد که از این میان، ۶۵۰ روستا تحت پوشش آبرسانی قرار دارند. 

