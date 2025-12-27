پلیس فرانسه روز جمعه در حالی که جشن‌های پایان سال پایتخت در جریان بود، مردی را که مظنون به چاقو زدن به سه زن در متروی پاریس است، دستگیر کرد.

مقامات RATP که خدمات ترانزیت را اداره می‌کنند به آژانس فرانسه‌پرس گفتند که سه قربانی در سه مکان مختلف در امتداد خط ۳ مترو که از مرکز پاریس می‌گذرد، مورد حمله قرار گرفتند.

یک روزنامه‌نگار آژانس فرانسه‌پرس در ایستگاه «ریپابلیک» République زنی را دید که تیمی امنیتی در حال مداوا کردن او بود. این زن از ناحیه پا زخمی شده بود و به نظر می‌رسید در حالت شوک به سر می‌برد.

RATP گفت این حملات بین ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ در ایستگاه‌های «ریپابلیک» و «آرتس اِ متیه» Arts et Métiers - هر دو در مجاورت محله ماره - و ایستگاه اپرا رخ داده است.

این مرکز افزود: «قربانیان به سرعت توسط خدمات اورژانس تحت مراقبت قرار گرفتند.»

پلیس پاریس گفت دو زن مورد حمله قرار گرفته توسط خدمات اورژانس درمان شده و به بیمارستان منتقل شدند، اما وضعیت آنان بحرانی نیست. آنان اضافه کردند که یک زن سوم نیز برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده است.

دادستانی گفت پلیس با استفاده از تصاویر دوربین‌های نظارتی و ابزار‌های ردیابی موبایل، مهاجم مظنون ۲۵ ساله را در منطقه «وال دوآ» Val-d'Oise در شمال پاریس شناسایی کرد.

دادستانی گفت: «فعال‌سازی ژئولوکیشن تلفن همراه او منجر به دستگیری‌اش در ساعات پایانی بعدازظهر در «وال دوآ» شد.»

این مرکز افزود: «پلیس در محل حاضر است. تیم‌های امنیتی پشتیبانی برای تقویت ایمنی در خط مستقر شده‌اند.»

پلیس حمل و نقل تحقیقاتی را در مورد قتل عمدی و حمله با سلاح آغاز کرده است.

وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد این مرد یک شهروند مالی بوده که در ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام سرقت مشدد و تجاوز جنسی محکوم و زندانی شده و پس از آزادی در ژوئیه، ملزم به ترک فرانسه شده بود.

این بیانیه گفت این مرد در یک مرکز بازداشت اداری قرار گرفته بود، اما عدم موفقیت در دریافت سند مسافرتی کنسولی مورد نیاز برای اخراج او، منجر به آزادی‌اش پس از ۹۰ روز طبق قانون شده بود.

بر اساس بیانیه وزارت کشور، لوران نونز وزیر کشور «از اینکه اخراج مظنون نمی‌توانست انجام شود ابراز تاسف کرد» و تأکید کرد که «تلاش‌ها برای اولویت‌بندی اخراج خارجی‌های بدون مدارک که مرتکب جرم علیه نظم عمومی شده‌اند، ادامه دارد.»

پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، از «واکنش سریع و بسیج شدن» محققانی که منجر به دستگیری مظنون شدند، قدردانی کرد. او گفت پلیس او را ساعت ۱۸:۵۵ دستگیر کرد، کمتر از سه ساعت پس از اولین حمله.

نونز به خدمات مختلف پلیسی که در ردیابی مظنون مشارکت داشتند تبریک گفت.

پایتخت‌های اروپایی به ویژه در دوره پایان سال برای هرگونه رویداد خشونت‌آمیز، با توجه به حملات و توطئه‌های اخیر علیه گردهمایی‌های جشنی یا مذهبی، بسیار هوشیار هستند.

هفته گذشته، نونز در پیامی به مقامات ارشد خواستار «هوشیاری حداکثری» شد.

به دلیل «سطح بسیار بالای تهدید تروریستی» و «خطر برهم خوردن نظم عمومی»، نونز از مقامات محلی خواست تدابیر امنیتی را در سراسر کشور با حضور محسوس و بازدارنده تقویت کنند.

نونز به طور ویژه خواستار توجه ویژه به امنیت در حمل و نقل عمومی شد.

منبع: رویترز

