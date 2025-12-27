سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: با راه اندازی درگاه جدید از طریق شرکت ملی گاز علاوه بر ثبت شکایت و پیگیری امکان پیش بینی مصرف گاز و قیمت بهای آن فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سیدحسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به اعتراضات مشترکان نسبت به قبوض گاز گفت: برای پاسخ‌گویی شفاف و مؤثر، چند مسیر مشخص و غیرحضوری در نظر گرفته شده است؛ از جمله سامانه‌های ارتباط مردمی مبتنی بر CRM که از طریق روابط عمومی شرکت‌های گاز استانی فعال بوده و امکان ثبت و بررسی درخواست‌ها و اعتراضات را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در کنار این مسیرها، «پنجره هوشمند خدمات گاز» به نشانی my.nigc.ir راه‌اندازی شده که مشترکان پس از احراز هویت، می‌توانند خدماتی همچون مشاهده قبض، ثبت اعتراض، ثبت شکایت و پیگیری مرحله‌به‌مرحله درخواست‌ها را به‌صورت یکپارچه دریافت کنند، افزود: برای هر درخواست، کد رهگیری صادر می‌شود تا فرآیند رسیدگی به‌صورت شفاف قابل پیگیری باشد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از توسعه خدمات هوشمند در بستر اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی خبر داد و بیان کرد: دستیار هوشمند گاز در اپلیکیشن «بله» این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان با وارد کردن شماره اشتراک، افزون بر مشاهده قبض و ثبت شکایت، از سایر خدمات طراحی‌شده بهره‌مند شوند.

موسوی با اشاره به قابلیت‌های تحلیلی این درگاه‌ها تصریح کرد: از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده، امکان پیش‌بینی مصرف و هزینه گازبهاست که بر اساس سوابق پنج‌ساله مصرف مشترک انجام می‌شود. این قابلیت به مشترک‌ها کمک می‌کند جایگاه خود را در پله‌های مصرف مشاهده کنند و با مدیریت مصرف، به پله‌های پایین‌تر منتقل شوند و مبلغ قبض گاز خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند.

وی با اشاره به اینکه مصرف غیرمتعارف در عمل بخشی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: انتظار می‌رود مشترکان پرمصرف با جدی گرفتن راهکارهای بهینه‌سازی، در اصلاح الگوی مصرف مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه این همراهی نقش مستقیمی در توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه گاز کشور دارد.