سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: با راه اندازی درگاه جدید از طریق شرکت ملی گاز علاوه بر ثبت شکایت و پیگیری امکان پیش بینی مصرف گاز و قیمت بهای آن فراهم شده است.

 
 

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محبوبه کباری -  سیدحسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به اعتراضات مشترکان نسبت به قبوض گاز گفت: برای پاسخ‌گویی شفاف و مؤثر، چند مسیر مشخص و غیرحضوری در نظر گرفته شده است؛ از جمله سامانه‌های ارتباط مردمی مبتنی بر CRM که از طریق روابط عمومی شرکت‌های گاز استانی فعال بوده و امکان ثبت و بررسی درخواست‌ها و اعتراضات را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در کنار این مسیرها، «پنجره هوشمند خدمات گاز» به نشانی my.nigc.ir راه‌اندازی شده که مشترکان پس از احراز هویت، می‌توانند خدماتی همچون مشاهده قبض، ثبت اعتراض، ثبت شکایت و پیگیری مرحله‌به‌مرحله درخواست‌ها را به‌صورت یکپارچه دریافت کنند، افزود: برای هر درخواست، کد رهگیری صادر می‌شود تا فرآیند رسیدگی به‌صورت شفاف قابل پیگیری باشد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از توسعه خدمات هوشمند در بستر اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی خبر داد و بیان کرد: دستیار هوشمند گاز در اپلیکیشن «بله» این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان با وارد کردن شماره اشتراک، افزون بر مشاهده قبض و ثبت شکایت، از سایر خدمات طراحی‌شده بهره‌مند شوند.

موسوی با اشاره به قابلیت‌های تحلیلی این درگاه‌ها تصریح کرد: از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده، امکان پیش‌بینی مصرف و هزینه گازبهاست که بر اساس سوابق پنج‌ساله مصرف مشترک انجام می‌شود. این قابلیت به مشترک‌ها کمک می‌کند جایگاه خود را در پله‌های مصرف مشاهده کنند و با مدیریت مصرف، به پله‌های پایین‌تر منتقل شوند و مبلغ قبض گاز خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند.

وی با اشاره به اینکه مصرف غیرمتعارف در عمل بخشی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: انتظار می‌رود مشترکان پرمصرف با جدی گرفتن راهکارهای بهینه‌سازی، در اصلاح الگوی مصرف مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه این همراهی نقش مستقیمی در توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه گاز کشور دارد.

 

برچسب ها: مصرف گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز ممنوع است
میزان مصرف گاز به ۶۵۹ میلیون متر مکعب رسید
توکلی: اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خوب الحمدالله این ناترازی انرژی باعث شده مسئولین محترم دقیقا در تابستان مصرف برق در زمستان مصرف گاز و بصورت چهار فصل مصرف آب مشترکان را رصد کنند و البته بجای افزایش تولید و ایجاد نیروگاه جدید فقط توفاز افزایش پلکانی قیمت ها البته برای آیندگان هسند
۰
۲
پاسخ دادن
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان