معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد: به‌دلیل تولید کافی و ذخایر مناسب، نرخ میوه شب عید به هیچ وجه نباید افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی برومندی در نشست روسای سازمان جهادکشاورزی استان‌ها افزود: در تامین میوه مورد نیاز ایام نوروز به‌ویژه سیب و مرکبات، هیچ‌ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده برای تنظیم بازار شب عید، اظهار داشت: در تولید میوه‌های پرمصرف شب عید، کمیته‌های راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت فعال در حال رصد وضعیت عرضه و قیمت‌ها هستند.

وی تصریح کرد: میوه‌ای که امروز در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود با هزینه تولید مشخص و ثابتی تولید شده و دلیلی برای افزایش قیمت در ایام نوروز وجود ندارد.

برومندی گفت: همان‌گونه که در سال جاری با وجود برخی کاهش‌های تولید، با تدبیر و مدیریت بازار، شاهد التهاب قیمتی در محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی نبودیم؛ در بازار میوه شب عید نیز با مداخله به‌موقع و عرضه کافی، ثبات قیمت حفظ خواهد شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از اقدامات انجام ‌شده در حوزه تنظیم بازار گفت: در خصوص مرکبات به‌ویژه پرتقال والنسیا، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و بخشی از محصولات مناطق جنوبی از جمله جیرفت برای تنظیم بازار که متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان این مناطق است، ذخیره خواهد شد.

وی همچنین از مدیران استانی خواست نظارت بر بازار میوه را تشدید کنند.

این مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی افزود: ضروری است معاونان بازرگانی و مدیران باغبانی استان‌ها به‌صورت هفتگی در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار، به‌ویژه در کلان‌شهرها، فعال باشند تا الگوی کشف قیمت میدان مرکزی تهران در استان‌ها نیز اجرا شده و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.

برومندی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهارداشت: سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها از نظر فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، خشکسالی و مشکلات بخش تولید بوده است، اما با وجود همه این فشارها، کشور به‌خوبی اداره شده و تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت صادرات محصولات باغبانی خاطرنشان کرد: امروز حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی مربوط به باغبانی است و این بخش وابستگی ارزی چندانی ندارد.

وی ادامه داد: لازم است موانع صادرات، به‌ویژه در حوزه کارت‌های بازرگانی و تعهدات ارزی، به‌گونه‌ای مدیریت شود که صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، چراکه کشور به ارز نیازمند است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: قیمت میوه ، میوه شب عید
خبرهای مرتبط
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
گوجه فرنگی گران شد
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
عزیز
۲۳:۴۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شما هرچی میگین برعکس میشه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خدا شاهده یعنی قیمت‌ها بیشتر میشه سراب خوش‌بینی مدیران تا کی وکجا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
جان مادرتون چرت نگید دیگه بسه بابا اینقدر خوب خوشگل صحبت می کنید خجالت نمی کشید .....
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تا حالا به بهانه شب یلدا میوه گرون میکرد حالا میوه شب عید...اخه یکی نیست به این احمق بگه همین فضاسازی ها باعث گرونی میوه و دیگر مواد غذایی میشه.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فقط میگم زرشک
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بازهم دروغ و چرت و پرت تحویل ندید شما توان کنترل قیمت هیچ محصول کشاورزی و دامی را برای یک روز ندارید در باره دو ماه دیگر اظهار نطر پوچ نکنید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چرا این همه مزخرف می گید
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
امیدوارم مردم متوجه بشن و زیاد میوه نخرن. اصلا باید مردم اعتصاب غذا کنن تا مسوولین مواخذه شوند
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
یعنی الان ارزونه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
با سلام،
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد؟!!!
خدا رحم کند. میوه باز هم گران شد.
خیلی ببخشید، ولی شما مالِ این حرفها نیستید. پس خواهشن سکوت کنید.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اشغال ترین میوه کیلو۱۵۰۰۰۰تومان مگرکمه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اولا اینکه تا جایی که میشد گرون شد .
دوماً حتما گران میشه مطکنم
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
میگم دقت کردین سیب درختی از اول دولت پزشکیان رفته بالا و هیچجوره هم پایین نمیاد نمیدونم جای سوال داره واسم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خبر نداری فک و فامیلاشون باغ سیب دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شما قیمتهارو از امشب تا فردا صبح کنترل کنید شب عید پیشکش
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تو نرخ فردا رو نمیتونی کنترل کنی، از اللن داری ولسه عید تعیین تکلیف میکنی؟!؟! حتما مثل شب چله میخوای قیمتارو کنترل کنی
۱
۱۸
پاسخ دادن
۱۲۳
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان