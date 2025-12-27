باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی برومندی در نشست روسای سازمان جهادکشاورزی استانها افزود: در تامین میوه مورد نیاز ایام نوروز بهویژه سیب و مرکبات، هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تنظیم بازار شب عید، اظهار داشت: در تولید میوههای پرمصرف شب عید، کمیتههای راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی بهصورت فعال در حال رصد وضعیت عرضه و قیمتها هستند.
وی تصریح کرد: میوهای که امروز در سردخانهها نگهداری میشود با هزینه تولید مشخص و ثابتی تولید شده و دلیلی برای افزایش قیمت در ایام نوروز وجود ندارد.
برومندی گفت: همانگونه که در سال جاری با وجود برخی کاهشهای تولید، با تدبیر و مدیریت بازار، شاهد التهاب قیمتی در محصولاتی مانند گوجهفرنگی نبودیم؛ در بازار میوه شب عید نیز با مداخله بهموقع و عرضه کافی، ثبات قیمت حفظ خواهد شد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار گفت: در خصوص مرکبات بهویژه پرتقال والنسیا، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و بخشی از محصولات مناطق جنوبی از جمله جیرفت برای تنظیم بازار که متناسب با ذائقه مصرفکنندگان این مناطق است، ذخیره خواهد شد.
وی همچنین از مدیران استانی خواست نظارت بر بازار میوه را تشدید کنند.
این مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی افزود: ضروری است معاونان بازرگانی و مدیران باغبانی استانها بهصورت هفتگی در فرآیند قیمتگذاری و نظارت بر بازار، بهویژه در کلانشهرها، فعال باشند تا الگوی کشف قیمت میدان مرکزی تهران در استانها نیز اجرا شده و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.
برومندی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهارداشت: سال جاری یکی از دشوارترین سالها از نظر فشارهای اقتصادی، تحریمها، خشکسالی و مشکلات بخش تولید بوده است، اما با وجود همه این فشارها، کشور بهخوبی اداره شده و تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت صادرات محصولات باغبانی خاطرنشان کرد: امروز حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی مربوط به باغبانی است و این بخش وابستگی ارزی چندانی ندارد.
وی ادامه داد: لازم است موانع صادرات، بهویژه در حوزه کارتهای بازرگانی و تعهدات ارزی، بهگونهای مدیریت شود که صادرکنندگان واقعی و شناسنامهدار بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، چراکه کشور به ارز نیازمند است.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی