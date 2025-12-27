از ابتدای سال جاری تا ۲ دی ماه در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۲ دی ماه در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۲ میلیارد دلار مربوط کالاهای اساسی و دارو است.

از این میزان ارز، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۳۲ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است:

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار

صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار

منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار

سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز تأمین شده است.

برچسب ها: تامین ارز ، ارز واردات
