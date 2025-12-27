باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۲ دی ماه در مجموع ۴۳ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است که بیش از ۹.۲ میلیارد دلار مربوط کالاهای اساسی و دارو است.
از این میزان ارز، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش ۳۲ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است:
صنایع حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار
صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار
منسوجات و پوشاک: ۸۱۸ میلیون دلار
سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار
همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز تأمین شده است.