صادرکنندگان باید ارز خود را برگردانند دبیرخانه مناطق آزاد پروژه‌های خوبی برای افزایش صادرات طراحی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در سرمایه‌گذاری گفت: بانک‌ها اوراق مرابحه ارزی منتشر کردند و ما می خواهیم از سرمایه های ارزی مردم استفاده کنیم و مردم را پای کار اقتصاد  بیاوریم.

وی گفت:باید از جوانان در اجرای پروژه ها استفاده کنیم و باید ارتباط آنها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برقرار شود و سرمایه‌گذاران شتاب دهنده تولید محصولات باشند تا ایران پابرجا بماند.

مشاور رئیس جمهور به بحث مناطق آزاد و ویژه اشاره کرد و گفت : این مناطق سهم مهمی در صادرات و رگولاتوری تحریم ها با کمترین هزینه دارند .

وی افزود: صادرکنندگان باید ارز خود را برگردانند دبیرخانه مناطق آزاد پروژه‌های خوبی برای افزایش صادرات طراحی کرده است.

آقاپور با اشاره به اقتصاد دریا‌محور که در برنامه هفتم تأکید شده گفت: در این زمینه دو بندر خشک در مرحله راه اندازی است که این بنادر  هم برای واردات تکنولوژی و هم برای صادرات کالاها نقش دارد.

 

 

صادرکنندگانی که ارز خود را باز نگردانند باید از چرخه صادر کنندگان حذف شوند

اجازه ی صادرات فقط به کسانی که ارز خود را باز گردانند ، داده شود
