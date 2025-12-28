باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۶۱ هزار و ۲۱۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، وتجارت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۵ هزار و ۶۲۲ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۳۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
یاقوت، کیان و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نمادهای وتجارت، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.