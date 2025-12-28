دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت: کمبود شدید روغن خام ناشی از تأخیر بی سابقه در پرداخت مطالبات ارزی کارخانجات روغن نباتی،  علت اصلی مشکل تنظیم بازار روغن نباتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: تولید ماه گذشته روغن نباتی کمتر از ۱۳۰ هزارتن تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل(آذرماه ۱۴۰۳) ۱۰ درصد ، نسبت به ماه گذشته ۲۶ درصد و نسبت به مهرماه ۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد ضمن اینکه تولید آبان ماه نیز، نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته بود.

به گفته وی، مطالبات ارزی واردکنندگان روغن خام از جمله کارخانجات روغن‌ نباتی، از یک میلیارد دلار فراتر رفته است که با توجه به ظرفیت و توان این کارخانجات در تامین سرمایه در گردش ارزی، اعتبار نزد فروشندگان خارجی و استقراض ارزی، غیرقابل تصور است.

شریفی گفت: وزارت جهاد کشاورزی، جانب عدالت و‌انصاف را در تخصیص ارز، رعایت نکرده زیرا در نه ماهه امسال، تنها ۴۰ درصد واردات روغن‌خام سال را تخصیص ارز داده، در حالیکه این نسبت، در مورد دیگر بخش ها، به مراتب بیشتر و حتی بالای ۸۰ درصد است.