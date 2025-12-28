باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به روند رو به رشد فعالیت بانکها در زمینه صدور و پذیرش چک دیجیتال اشاره کرد.
او افزود: خوشبختانه اکنون تمامی بانکها در زمینه صدور چک دیجیتال فعال هستند. در سال گذشته، تنها ۱۳ یا ۱۴ بانک در این زمینه فعالیت میکردند، اما با تلاشهای مستمر همکاران ما، هماکنون همه بانکها قادر به صدور چک دیجیتال هستند.
او همچنین به وضعیت پذیرش چک دیجیتال توسط بانکها اشاره کرد و گفت: در مهر و شهریور سال گذشته، تعداد بانکهایی که در این زمینه فعالیت میکردند بسیار کم بود، اما اکنون بیش از ۲۴ بانک به پذیرش چک دیجیتال پرداختهاند.
مومن واقفی تأکید کرد که این تغییرات به افزایش کارایی و سهولت در انجام معاملات مالی کمک شایانی کرده و روند دیجیتالیسازی خدمات بانکی را تسریع بخشیده است.