قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۷ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۷ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۷۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۹۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
شرط افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۵ دی ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
به نظرم تیم قیمتا الکی هس چون که هیچ وارد کننده ای نمیاد همچین ماشین های بخره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
قیمت نیسان گاوی بیشتر از یک مبلیارد...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
قیمت نیسان گاوی بیشتر از یک مبلیارد...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آقا دولت رو منحل کنید .چه مسخره بازیه تو مملکت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
همه قیمت‌ها رو دروغ. نوشتین. به این قیمت‌ها نمیدهند
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایمان چراغی
۱۹:۰۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
ثبت نام خودرو
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
ماشین از روی ما رد شد اگر قیمتها برگردد ماشینهای ایرانی دنده عقب ندارند.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
الی برکت الله
۰
۱۱
پاسخ دادن
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است