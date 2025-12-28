رئیس جمهور اوکراین که به فلوریدا سفر کرده، وارد ملک ترامپ شد تا در آستانه سال جدید میلادی با او پیرامون طرح صلح گفت‌و‌گو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش وارد عمارت مار-ئه-لاگو دونالد ترامپ شد تا با او پیرامون طرح پایان دادن به جنگ، گفت‌و‌گو کند. 

در ادامه، ترامپ و زلنسکی مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفتند و رئیس جمهور آمریکا گفت که ضرب‌الاجلی برای رسیدن به توافق ندارد.

ترامپ گفت: من معتقدم که پوتین درباره صلح جدی است و هر دو کشور می‌خواهند به جنگ پایان دهند. 

او همچنین افزود: «ما در مراحل پایانی مذاکرات هستیم و اگر اکنون به توافق نرسیم، جنگ در اوکراین ادامه خواهد یافت». 

کمی پیش از دیدار با زلنسکی، ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که تماس تلفنی «بسیار سازنده‌ای» با ولادیمیر پوتین داشته است. اما جزئیاتی در مورد آنچه مورد بحث قرار گرفته است، ارائه نکرد. 

پیش از سفر به آمریکا، زلنسکی به خبرنگاران گفته بود که قصد دارد در این دیدار درباره سرنوشت منطقه مورد مناقشه دونباس در شرق اوکراین و همچنین آینده نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و سایر موضوعات بحث کند.

رئیس جمهور اوکراین همچنین روز جمعه به اکسیوس گفت که امیدوار است پیشنهاد آمریکا برای خروج کامل نیرو‌های اوکراینی از دونباس را تعدیل کند. زلنسکی گفت که در صورت عدم موفقیت و عدم تعدیل پیشنهاد آمریکا، کل طرح ۲۰ ماده‌ای، باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

دونباس که در شرق اوکراین واقع شده، منطقه حاصل‌خیز و پرجمعیتی است که مورد مناقشه دو طرف است. کرملین پیش از این گفته بود که اوکراین باید «تصمیم شجاعانه‌ای» درباره دونباس بگیرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: عمارت مارالاگو ، ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ
