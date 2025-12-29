وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه امارات متحده عربی، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر خارجه امارات متحده عربی، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

دو وزیر ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، بر پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین تاکید کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشور‌های منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن و تحقق خواسته‌های مشروع مردم یمن شد و افزود: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را گفت وگوی یمنی - یمنی حول محور وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‌داند.

وزیر خارجه امارات نیز با تاکید بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه، اقدامات امارات در جهت کاهش تنش در یمن را تشریح کرد.

دو طرف بر ضرورت اهتمام کشور‌های منطقه برای تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح در منطقه تاکید کردند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، ایران و امارات ، تحولات منطقه
