باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز -دوشنبه ۸ دیماه- خود با بیان اینکه «ما در سالگرد شهادت شهید سلیمانی هستیم»، گفت: امروز به این مناسبت در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه با حضور وزیر خارجه برنامهای برگزار شد.
او در ادامه سخنان خود یاد این شهید و دیگر همراهانش را گرامی داشت.
هدف رژیم صهیونیستی ایجاد تفرقه و درگیری در منطقه و بین کشورهاست
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان یک کشور مستقل از کشور آفریقایی سومالی اظهار کرد: این شناسایی امری کاملا بی معنی است و هیچ کشوری این موضوع را تایید نکرده است.
وی با بیان اینکه «رژیمی اقدام به این کار کرده است که خود یک رژیم نامشروع است و موجودیت آن زیر سوال است»، ادامه داد: این اقدام صرفاً در راستای تکه تکه کردن کشورهای اسلامی، تجزیه منطقه و بی دفاع کردن کشورهای منطقه در برابر مطامع رژیم صهیونیستی است.
بقائی ادامه داد: کشورهای منطقه یک صدا با این موضوع مخالفت کردهاند و ما شاهد بیانیه کشورهای اسلامی و همچنین آفریقایی در مخالفت با این موضوع بودیم. مردم سومالی نیز نسبت به این تصمیم اعتراض کردهاند. این اقدامات نشان میدهد که ماهیت رژیم صهیونیستی ماهیتی ضد صلح است و هدفش ایجاد تنش، تفرقه و درگیری در منطقه و بین کشورهاست.
از مساعی جمیله کشورهای منطقه برای کاهش تنشها در منطقه استقبال میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخی به سوالی در ارتباط با اظهارات اخیر نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه ما به دنبال برگزاری نشستی بین تهران و واشنگتن در بغداد با هدف ایجاد گفتوگو هستیم، گفت: اینکه دوستان ما در عراق دغدغه مسائل مرتبط با صلح و ثبات در منطقه را دارند و اینکه نگران اوضاع منطقه باشند امری قابل تمجید است، همانطور که ما نیز دغدغه امنیت و صلح در منطقه را داریم.
وی ادامه داد: ما از مساعی جمیله کشورهای منطقه برای کاهش تنشها در منطقه استقبال میکنیم و قطعاً دوستان عراقی و سایر کشورهای منطقه با در نظر داشتن تجربه ۵ الی ۶ ماه اخیر به خوبی میدانند که شروع یک روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرفها به آداب مذاکرات است و تا زمانی که این امر در دسترس نباشد صحبت از روند مذاکراتی نمیتواند واقع نگرانه باشد.
بقائی ادامه داد: ایران همواره به دیپلماسی پایبند بوده است، دیپلماسی ابزاری برای تامین منافع ملی کشور است و هر موقع که تشخیص دهیم که این امر، ابزار کارآمدی برای تحقق منافع ملی کشور است در استفاده از آن درنگ نمیکنیم.
کانال ارتباطی با آمریکا سر جای خود است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای عراقچی اخیراً در مصاحبهای اعلام کردهاند که کانال ارتباطی بین ایران با آمریکا قطع شده است، گفت: آقای عراقچی نگفتند که کانال ارتباطی قطع شده است. آن کانال ارتباطی سر جای خود است که همان دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران و دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن است.
وی ادامه داد: ارتباطی که بین آقای عراقچی و نماینده ویژه آمریکا وجود داشت این کانال برقرار است و آقای عراقچی در آن مصاحبه گفتند که فعلاً نیازی به برقراری تماس وجود ندارد.
اعلام کردهایم که غیر از موضوع هستهای در مورد مسائل دیگری مذاکره و گفتوگو نمیکنیم
بقائی همچنین در ارتباط با صحبتهای نماینده ویژه آمریکا در نشست شورای امنیت در ارتباط با ایران مبنی بر اینکه ما به دنبال دیپلماسی با ایران هستیم و فقط غنیسازی صفر را میخواهیم خاطرنشان کرد: صحبتهای ایشان کاملاً مزورانه بود اینکه از یک طرف بگوییم دستمان را برای دیپلماسی دراز میکنیم و همزمان پیششرطی برای طرف مقابل مطرح کنیم که این پیش شرط مورد قبول طرف مقابل قبول نیست، قطعا درست نیست و ما نمیتوانیم نتیجه مذاکره را از قبل مذکراه مشخص کنیم و بخواهیم طرف مقابل آن را بپذیرد.
بقائی ادامه داد: موضوع بحث با ما تا الان با طرفهای آمریکایی بحث هستهای بوده است و ما اعلام کردهایم که غیر از موضوع هستهای در مورد مسائل دیگری مذاکره و گفتوگو نمیکنیم.
سوء قصدی به دو پناهجوی افغانستانی از سوی مراجع امنیتی مورد پیگیری قرار گرفته است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه افغانستانی در ارتباط با ترور دو شهروند افغانستانی در هفته گذشته در ایران از جمله ترور «اکرام الدین سریع» یکی از مقامات پیشین پلیس افغانستان و پیگیریهای ایران در ارتباط با این سوء قصد گفت: ما نسبت به هرگونه اقدامی که امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهد، حساس هستیم و با قاطعیت برخورد میکنیم.
وی افزود: امنیت شهروندان خودمان و هر کسی که در ایران زندگی میکند، تحت عنوان پناهجو، مسافر و یا هر عنوان دیگری برای ما فوقالعاده مهم است.
وی خطاب به خبرنگار پرسشکننده گفت: در مورد این موضوعی که اشاره کردید و سوء قصدی که به این دو پناهجوی افغانستانی صورت گرفته است این موضوع از سوی مراجع امنیت ما مورد پیگیری قرار گرفته است، بررسیها در این زمینه ادامه دارد و مطمئن باشید که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که امنیت جامعه و امنیت کسانی که در این جامعه زندگی میکنند مورد خدشه قرار بگیرد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من از همین جا به خانواده این دو نفر که مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند تسلیت میگویم، این اقدامات محکوم است و مراجع ذیربط امنیتی ما پیگیر این مسئله هستند.
براساس وظایمان مشکل هر ایرانی در هر کجا باشد را پیگیری میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به تازگی شاهد انتشار فیلمی از یک جوان ایرانی بودیم که مدعی بوده پلیس روسیه او را به زور به میدان جنگ اوکراین فرستاده است؟ آیا از وضعیت این جوان ایرانی اطلاعی در دست است؟ پیگیریهای وزارت خارجه در این ارتباط چه بوده است؟ گفت: در مورد این موضوع قبل از انتشار این ویدیو در فضای مجازی به ما اطلاعی داده نشده بود، به بخش کنسولی ما نیز اطلاعی داده نشده بود که چنین فردی دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: ما براساس وظایمان برای هر ایرانی که در هر کجا دچار مشکل شود، پیگیری میکنیم، البته به این موضوع نیز توجه داریم که بین روسیه و اوکراین منازعهای وجود دارد و باید مراقب باشیم در مورد هر چیز، روایت و تصویری که میبینیم و میشنویم با دقت برخورد کنیم، راستیآزمایی کنیم و اگر به نتیجه برسیم که حقی از شهروندان ایرانی ضایع شده است حتماً آن را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع خاص نیز بلافاصله بعد از اینکه از این مسئله اطلاع پیدا کردیم، موضوع از طریق سفارت ما در روسیه و اوکراین و همچنین بخش کنسولی وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در این ارتباط مبنی بر اینکه گفته میشود که این فرد تنها شهروند ایرانی نیست که در ارتش روسیه حضور دارد و آیا سفارت و وزارت خارجه پیگیری وضعیت این افراد است، خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره کردم سفارت ما پیگیر موضوع هست.
وی ادامه داد چند هفته پیش نیز کاغذی در فضای مجازی منتشر شد که مثلاً روسیه در حال عضوگیری از ایرانیها به عنوان سرباز در منازعه اوکراین است که این موضوع بلافاصله با واکنش سفارت روسیه در ایران مواجه شد و سفارت روسیه در بیانیهای این موضوع را تکذیب کرد.
بقائی ادامه داد: تا جایی که این مسائل به ما به عنوان وزارت خارجه مربوط است پیگیری میکنیم و سفارت ما در روسیه نیز پیگیر این موضوع است.
روابط ایران با روسیه علیه منافع هیچ کشور ثالثی نیست
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براین که رئیس اطلاعات نظامی اوکراین به تازگی با اشاره به قدرت نظامی روسیه تاکید کرده که ایران و کره شمالی در تولید موشک توسط روسیه برای انجام عملیات در اوکراین دخیل نیستند و این در حالی است که کشورهای اروپایی مدام ایران را به حمایت تسلیحاتی و موشکی از روسیه متهم میکنند. موضع وزارت خارجه در این خصوص چیست؟ خاطرنشان کرد: این اعتراف چند ماه قبل توسط شخص رئیسجمهور اوکراین نیز انجام شد و درواقع او اعلام کرد که ما سندی نداریم که ایران موشکی به روسیه داده باشد.
بقائی ادامه داد: روابط ایران و روسیه در حوزههای مختلف، روابطی دیرپا مبتنی بر منافع متقابل است. د ما سالیان سال است که دارای روابط با روسیه هستیم روابط ما با روسیه علیه منافع هیچ کشور ثالثی نیست.
وی با اشاره به ادعای کشورهای اروپایی در ارتباط با کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین گفت: آنها بر اساس این ادعای واهی، اقدام به اعمال تحریم علیه ایران کردند در صورتی که چنین چیزی مبنایی ندارد و خود مقامات اوکراینی تاکنون چندین بار اعلام کردند که ایران نقشی در این مناقشه نداشته است، بنابراین باید کشورهای اروپایی در بیان این ادعاهای کلیشهای خود علیه ایران تجدید نظر کنند گرچه نمیشود خیلی هم به این قضیه امیدوار بود.
نیروهای مسلح ایران با پشتوانه ملت، از هر چالشی عبور خواهند کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به پرسشی درباره گزارشها پیرامون دیدار قریبالوقوع «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و طرح احتمالی حملات جدید علیه ایران به بهانه توانمندیهای موشکی ایران اظهار کرد: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از مردم و داشتههای داخلی کشور سرچشمه میگیرد. نیروهای مسلح ایران با تمام توان بر تقویت توانمندیهای دفاعی متمرکز هستند و با پشتوانه ملت، از هر چالشی عبور خواهند کرد.
بقائی تأکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر موجب شده واشنگتن در نگاه جامعه جهانی به عنوان «مطبخ جنگافروزی و شرارت» معرفی شود.
وی افزود: هر سفر مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا در رسانهها بهعنوان مقدمهای برای ماجراجویی جدید علیه کشورهای منطقه تعبیر میشود و و این نشان دهنده تصویری است که از روابط این رژیم با آمریکا در اذهان عمومی ایجاد شده است.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد زمانی این ادعا مطرح میشد که واشنگتن یک قدرت صلحساز است جدا از اینکه این موضوع واقعیت داشته یا نداشته است، اما بهواسطه اقدامات نتانیاهو طی دو سال اخیر، این کشور به مقصد طراحی و برنامهریزی برای ناامنی منطقه و جهان بدل شده است.
بقائی تأکید کرد که مسئولیت اصلاح این تصویر بر عهده مقامات آمریکایی است تا نشان دهند در ادعاهای خود درباره صلح منطقه و جهان صداقت دارند.
وی رژیم صهیونیستی را «رژیمی اشغالگر و مرتکب نسلکشی» توصیف کرد که خواستار منطقهای بیدفاع است و خاک دو کشور را در اشغال دارد و با بهانههای مختلف از جمله برنامه هستهای صلحآمیز ایران یا توانمندیهای دفاعی کشور، به دنبال تنشزایی در منطقه است.
بقائی خاطرنشان کرد که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه، مهار رژیم صهیونیستی است؛ مهاری که مستلزم اقدام جدی از سوی دوستان و همپیمانان این رژیم خواهد بود.
گروسی در چارچوب وظایف و صلاحیتهای خودش عمل کند
بقائی در پاسخ به پرسشی پیرامون استفاده مدیرکل آژانس از اصطلاح «شمشیر داموکلس» و اینکه «بدون دستیابی به توافقی پایدار با ایران، تهدید این موضوع زیر سایه شمشیر داموکلس باقی خواهد ماند»، گفت: این حرف البته خیلی کهنه شده و ایشان بعد از آن هم حرفهای دیگری زدند.
وی افزود: بهترین توصیه برای مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی این است که در چارچوب وظایف و صلاحیتهای خودشان عمل کنند و اظهار نظر داشته باشند. اینگونه اظهار نظرهای سیاسی بیشتر باعث میشود بیعملی آژانس و قصور آن در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هستهای ایران به یادمان بیاید.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: مطالبه ملت ایران از آژانس و شخص مدیرکل پابرجاست. مدیرکل آژانس به جای بیان این صحبتهای تحریکآمیز باید واقعاً تصمیم شجاعانهای بگیرد در راستای ایفای وظایف آژانس و برای یک بار هم که شده اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تعرض به تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران را محکوم کند.
بقائی خاطرنشان کرد: این محکومیت صرفاً یک بیان اخلاقی نیست، بلکه تعهدی است که آژانس باید انجام دهد تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود؛ اقداماتی که ضربه مهلکی به رژیم منع اشاعه و ساختار آژانس بینالمللی انرژی اتمی وارد میکند.
چند نفر در تاریخ معاصر به اندازه آقای دکتر عراقچی در زمینه رفع تحریم تلاش کردهاند؟
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در چند روز اخیر بخشهایی از سخنان وزیر خارجه و مشخصا جمله ایشان مبنی بر اینکه «تحریم برکاتی هم دارد»، با واکنشهای بسیاری در فضای رسانهای، نخبگانی و عمومی روبه رو شده است. برخی از منتقدان همیشگی روند مذاکره با غرب در برداشتهای خود از این بخش از سخنان وزیر خارجه، ادعا کردند که ایشان به عنوان یکی از اعضای هیات مذاکره کننده برجام، چند سال دیر به این نتیجه رسید که تحریم تبعات آنچنانی برای کشور ندارد. از سوی دیگر وزیر خارجه به عدم تحرک کافی برای رفع تحریم متهم شده و اینکه وزارت خارجه اساسا از اسمش پیداست مربوط به امور "خارجی" کشور است و نه امور "استانها" و شهرستانها. پاسخ شما به هر کدام از این برداشتها چیست؟ گفت: تحریم را ما انتخاب نکردیم؛ تحریم بر ما تحمیل شد. تحریم یک جنایت است و در این تردیدی نیست. تحریم، به دلیل آثاری که بر بهرهمندی از حقوق بنیادین بشری مردم دارد، از نظر ما جنایت علیه بشریت است. ما از تحریم بهعنوان تروریسم اقتصادی یاد کردهایم؛ بنابراین، در اینکه اعمال تحریم توسط آمریکا و برخی از کشورهای غربی یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ضدبشری و جنایتکارانه است، تردیدی وجود ندارد.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: آنچه که وزارت امور خارجه و شخص وزیر بارها تکرار کردهاند، این است که ما نباید به دلیل یا به بهانه تحریم دچار سکون و بیعملی شویم. امری که بر شما تحمیل شده، دست خودتان نیست که آن را رفع کنید. اگر شما در شرایطی قرار بگیرید که طرف مقابل برای رفع تحریم، تمام موجودیت، عزت و شرف شما را مطالبه کند و در عین حال مطمئن باشید که به عهد خود وفا نخواهد کرد، در این شرایط آیا باید گوشهای بنشینید و منتظر بمانید که دشمن، که طبعش دشمنی است، دست از آزار شما بردارد؟
بقائی در ادامه پاسخ خود به این سوال خاطرنشان کرد: اساساً این برچسب که وزارت امور خارجه یا آقای عراقچی در باب رفع تحریم تحرکی ندارد، با پیشینه وزارت امور خارجه در این زمینه، با عملکرد این وزارتخانه و با سابقه آقای وزیر ناسازگار است. چند نفر در تاریخ معاصر ما به اندازه آقای دکتر عراقچی در زمینه رفع تحریم تلاش کردهاند؟ مگر این نیست که ایشان یکی از افراد کلیدی در روند رفع تحریمهای منجر به برجام در سال ۲۰۱۵ بودهاند؟
بقائی با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در موضوع رفع تحریمها و بیاثر کردن آنها تاکید کرد: یکی از کارویژههای ما تلاش برای رفع تحریمها در چارچوب یک مذاکره معقول است. اگر میگوییم رفع تحریم، باید مطمئن باشیم که محصول یک مذاکره، رفع تحریم خواهد بود. مذاکرهای که صرفاً بازی کردن در چارچوب دیپلماسی روابط عمومی طرف مقابل باشد، منجر به رفع تحریم نخواهد شد. مذاکرهای که صرفاً به دام افتادن در بازی زمان توسط طرف مقابل باشد نیز منجر به رفع تحریم نخواهد شد. ما به دنبال مذاکرهای هستیم که معقول باشد، منافع ما و منافع ملت ایران را در نظر داشته باشد و طرف مقابل باید به این جمعبندی برسد که چارهای جز پذیرش معادلهای که در آن منافع و نگرانیهای مشروع ملت ایران دیده شده است، ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، همه همّ و غم وزارت امور خارجه این است که به بخشهای مختلف کشور کمک کند تا ظرفیتهای مختلف اقتصادی کشور شناسایی شود. اینکه گفته شود وزیر امور خارجه نباید به بخشهای مختلف کشور سر بزند و نباید از ظرفیتها، مشکلات و چالشهای استانها مطلع باشد، به نظر من یک سفسطه است. در بسیاری از کشورها اساساً نام این وزارت خانه «وزارت امور خارجه و تجارت خارجی» است. مگر بحث تجارت خارجی یا مباحث مرتبط با وظایف وزارت امور خارجه، بخشی از مسائل مرزی، صادرات و واردات، کریدورها و ترانزیت نیست؟ اگر وزیر امور خارجه و معاونان ایشان از مسائلی که در فلان مرز کشور یا در فلان استان مرزی میگذرد مطلع نباشند، چگونه میخواهند در تعاملات خود با سایر کشورها دید جامعی داشته باشند؟ بنابراین، وزیر امور خارجه صرفاً وزیر امور خارجه تهران و پایتخت نیست؛ وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه همه استانها، شهرستانها و روستاهای ایران نیز هست.
احترام به اصل چین واحد یک اصل ثابت در مواضع جمهوری اسلامی ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری در واکنش به اعلام فروش گسترده تسلیحات آمریکا به تایوان و نقض آشکار اصل «چین واحد» تصریح کرد: موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تمام کشورهاست. این یک اصل بنیادین است. این موضع اصولی ما در هیچ قالبی تغییر نمیکند. در هر نشست و گفتگویی، بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی کشورها تأکید داریم.
وی افزود: در مورد چین نیز بارها اعلام کردهایم که احترام به اصل چین واحد یک اصل ثابت در مواضع جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد.
بقائی همچنین گفت: اقداماتی که آمریکا در این منطقه انجام میدهد صرفاً موجب تحریک و افزایش تنش میان کشورهای منطقه است و به هیچ عنوان همراه با حسن نیت نیست. این اقدامات امنیت و ثبات در منطقه را در معرض مخاطره بیشتر قرار میدهد.
ابتکارهای جدیدی توسط معاون اقتصادی جدید وزارت خارجه به کار گرفته شده است
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به این سوال که دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه چه جایگاهی دارد و با توجه به اینکه چهار ماه از انتصاب معاون اقتصادی جدید وزارت امور خارجه میگذرد، در این مدت چه اقدامات ویژهای انجام شده و چه برنامهای برای آینده وجود دارد؟ اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مدتهاست که مشغول به کار است. آقای قنبری در این چهار ماه مسئولیت را بر عهده داشتهاند، اما ساختار، جایگاه و فعالیت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه امری مستمر بوده است. در این چهار ماه، ابتکارهای جدیدی نیز توسط معاون جدید به کار گرفته شده است؛ از جمله گزارشدهی مستمر که تصور میکنم بهصورت هفتگی در کانال تلگرامی خود گزارش عملکرد منتشر میکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: فعالیتهای ایشان در این مدت بسیار متنوع و گسترده بوده است. دیپلماسی اقتصادی ما هم در حوزه شناسایی ظرفیتهای اقتصادی کشور و هم در مواجهه با چالشها و شناسایی مشکلات در مبادی مرزی و استانهای مختلف، فعالیت بسیار زیادی داشته است. فکر میکنم ایشان در این مدت به شش یا هفت کشور که از مقاصد تجاری ما هستند و با آنها ارتباطات اقتصادی خوبی داریم، سفر کردهاند. همچنین به استانهای مختلف، بهویژه استانهای مرزی، سفر داشتهاند تا بررسی شود چگونه میتوان مراودات اقتصادی را تسهیل و روانسازی کرد. ارتباط ایشان با رسانهها نیز، همانطور که خودتان شاهد هستید، مستمر بوده است؛ بهطور مرتب هم مطلب مینویسند و هم گفتوگو میکنند. همچنین طی روزهای آینده، انشاءالله یک جلسه مفصل با حضور ایشان و با حضور شما تنظیم خواهیم کرد.
سفیر و کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا کمافیالسابق با جدیت مشغول انجام وظایف خود هستند
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چند روز پیش خبری مبنی بر خروج یکی از پیمانکاران ایرانی از یک طرح توسعهای در کاراکاس منتشر شد. آیا این اتفاق با توجه به تحولات امنیتی این کشور ارتباطی داشته است؟ همزمان، اخباری نیز دال بر خروج دیپلماتهای ایرانی از ونزوئلا منتشر شده است. آیا این موضوع را تأیید میکنید؟ از سوی دیگر، براساس موضعگیری مقامات ونزوئلا، آمریکاییها به دنبال بهرهبرداری از منابع نفتی این کشور هستند. موضع دستگاه دیپلماسی و تحلیل وزارت امور خارجه در این رابطه چیست و وظیفه سازمان ملل متحد در این زمینه چگونه تعریف میشود؟ گفت: در مورد بخش اول سوال شما، مطلقاً اینگونه نیست. سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا کمافیالسابق با جدیت مشغول انجام وظایف خود هستند و سفارت ما بسیار فعال است. صحبتهایی که در خصوص خروج سفارت ایران یا کارکنان آن مطرح میشود، صرفاً بخشی از جنگ روانی است که ما خود نیز در ماههای گذشته با آن مواجه بودهایم. این یک الگوی تکراری است که اکنون در مورد ونزوئلا مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در خصوص خروج یک شرکت ایرانی از یکی از طرحهای توسعهای ونزوئلا نیز باید گفت این خبر، خبری کهنه است و اصل آن به حدود یک سال قبل بازمیگردد. علاوه بر این، در بازتاب این مسئله نیز انحراف صورت گرفته است. موضوع مربوط به طرحی بوده که صرفاً در مرحله گفتوگو و مذاکرات قرار داشته است؛ بنابراین، اینگونه نبوده که برنامهای آغاز شده و سپس بهصورت نیمهکاره رها شده باشد. مطلقاً چنین چیزی صحت ندارد.
بقائی در صحبتهای خود با اشاره به تحولات ونزوئلا و فشارهای آمریکا به این کشور گفت: در مورد تحولات ونزوئلا، این موضوع یک نگرانی و دغدغه برای جامعه بینالمللی است و به نظر من آزمونی برای کل نظام هنجاری است که در ۸۰ سال گذشته ایجاد شده که مبتنی بر منع تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اقداماتی که آمریکا علیه ونزوئلا در منطقه کارائیب انجام میدهد، با همه این معیارها و موازین بینالمللی در تناقض است. مقامات ونزوئلایی بهصراحت اعلام کردهاند که اقدامات آمریکا نوعی تلاش برای استعمار جدید و غارت منابع نفتی این کشور است. البته مقامات آمریکایی نیز در این زمینه صراحتاً اعلام کردهاند که به دنبال نفت و منابع طبیعی ونزوئلا هستند. این مباحث خود زنگ خطری جدی برای کل حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و نظم حاکم بر روابط بینالملل است و میتواند تبعات بسیار گسترده و دامنهداری برای کل کشورها و مناسبات بینالمللی به همراه داشته باشد.
حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی یمن یک اصل است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تماس تلفنی روز گذشته سرپرست وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما خبر این گفتوگوی تلفنی را به روال همه اخباری که تنظیم میکنیم، منتشر کردیم. در این تماس تلفنی، روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و یمن مورد بحث قرار گرفت و بهطور خاص تحولات مربوط به جنوب یمن بررسی شد.
بقائی ادامه داد: برای ما حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی یمن یک اصل است. ما معتقدیم هرگونه روندی که تمامیت ارضی یمن را خدشهدار کند، صرفاً در راستای اغراض و مطامع رژیم صهیونیستی خواهد بود و امنیت کل منطقه را دچار مشکل کرده و کشورهای پیرامونی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
بقائی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که تنها راه تثبیت وضعیت در یمن و تحکیم ثبات در این کشور، از مسیر گفتوگوهای یمنی ـ یمنی میگذرد. نقشه راهی که پیشتر مورد تفاهم قرار گرفته است باید مبنای عمل باشد و تاکید کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، از هر کمکی که بتواند انجام دهد، دریغ نخواهد کرد.
اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگرانکننده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته، اخبار نگرانکنندهای درباره خشونت و سرکوب معترضان در برخی مناطق سوریه منتشر شد که از لحاظ زمانی این موضوع پس از حادثه تروریستی در مسجد حضرت علی بن ابیطالب در حمص بوده است. موضع وزارت امور خارجه ایران در این ارتباط چیست؟ گفت: در مورد موضوع سوریه، انفجار تروریستی در مسجد امام علی بن ابیطالب علیهالسلام را قاطعانه محکوم کردهایم و بار دیگر این اقدام تروریستی را محکوم میکنیم. ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، تأکید میکنیم که اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگرانکننده است و این که در چند روز اخیر گزارشهایی مبنی بر برخورد شدید و سرکوب اقشار مردم این کشور دریافت شده، موجب اندوه و نگرانی است.
وی ادامه داد: مسئولیت حاکمان سوریه در این زمینه را مورد تاکید قرار میدهیم برای حفظ امنیت همه شهروندان سوری، فارغ از مذهب و قومیت.
بقائی تاکید کرد: امیدواریم مردم سوریه بتوانند در امنیت و آرامش، زندگی شایستهای داشته باشند. این اقدامات از دید جامعه جهانی پنهان نمانده و انتظار میرود که حکومت انتقالی سوریه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تعرض به بخشهایی از جامعه که در این روزها مورد سرکوب قرار گرفتهاند، اتخاذ کند.
هرگاه برنامهریزیها انجام شود درباره سفر اردوغان به تهران اطلاعرسانی خواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی در خصوص سفر احتمالی «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه به تهران در روزهای آینده و این که اهداف اصلی این سفر چیست و آیا موضوعاتی مانند همکاری در سوریه، تجارت دوجانبه و آتشبس در غزه در دستور کار قرار دارد؟ گفت: هرگاه برنامهریزیها انجام و تاریخ دقیقی برای این سفر مشخص شود، جزئیات محتوای این سفر اطلاعرسانی خواهد شد.
منازعه بین اوکراین و روسیه باید از طرق مسالمتآمیز حل و فصل شود
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ یه این سوال که درباره تنشهای روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر ثبات منطقه، ایران چه ابتکار دیپلماتیکی برای صلح پایدار پیشنهاد میدهد و نقش سازمانهایی مانند بریکس در حل این بحران چیست؟ خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که منازعه بین اوکراین و روسیه باید از طرق مسالمتآمیز حل و فصل شود. امیدواریم این دو کشور هرچه سریعتر در یک روند مذاکراتی مسائل خود را حل کنند و شاهد پایان یافتن این جنگ پرهزینه باشیم.
وی ادامه داد: در رابطه با نقش بریکس و سایر نهادهای بینالمللی چندجانبه، تصمیمگیری درباره نحوه کمک به این روند بر عهده کشورهایی است که عضو این نهادها هستند. این بحران، مسئله میان دو کشور است و اگر بخواهند از ظرفیت سازمانهای چندجانبه در این زمینه استفاده کنند، پیش از هر چیز باید خود آنها به این جمعبندی برسند.
اتصال اصفهان و یزد و کرمان بهعنوان یک منظومه گردشگری، به استفاده بهتر از فرصتهای گردشگری استان یزد کمک خواهد کرد
سخنگوی وزارت خارجه در این نشست که میزبان تعدادی از دانشجویان یزدی بود در پاسخ به پرسش یکی از این دانشجویان «درباره برنامه وزارت خارجه برای استفاده از ظرفیتهای استانها از جمله یزد در موضوع گردشگری و در واکنش به صحبت این دانشجو که مدعی بود که بقائی به عنوان یک یزدی، این استان را فراموش کرده است با لهجه یزدی خطاب به این دانشجو گفت: اینطور نیست که من یزد را فراموش کرده باشم، بلکه یزدی صحبت میکنم.
وی ادامه داد: ظرفیتهای گردشگری ایران بهعنوان یک کشور تمدنی و تاریخی، ظرفیتهایی هستند که همواره مدنظر وزارت خارجه بوده است. بخشی از دیپلماسی اقتصادی ما متمرکز است بر شناسایی و بهرهبرداری از این ظرفیتهاست.
بقائی خاطرنشان کرد: فکر میکنم یزد تنها شهر تاریخی ثبتشده در میراث جهانی یونسکو باشد؛ در واقع تنها شهر تاریخی ایرانی، و بنابراین حتماً باید از این فرصت استفاده کرد. برنامهریزی صورت گرفته برای اتصال اصفهان و یزد و کرمان بهعنوان یک منظومه گردشگری، به استفاده بهتر از فرصتهای گردشگری استان یزد کمک خواهد کرد.
بازداشت «گرتا تونبرگ» با معیارهای حقوق بشری در تعارض قرار دارد
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت «گرتا تونبرگ» فعال محیط زیست و ضدجنگ در لندن اظهار کرد: این اقدامات بخشی از روند حمایتی است که تعدادی از کشورهای غربی اصرار دارند در رابطه با رژیم صهیونیستی انجام دهند. مفهوم و برچسب تروریسم به صورت نظاممند برای بدنامسازی و پروندهسازی علیه هر کسی که جرأت میکند از نسلکشی در غزه انتقاد کند و از فلسطینیان حمایت نماید، استفاده میشود.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: این موضوع گواه روشنی بر عدم صداقت انگلیس و کشورهای مشابه در رابطه با مسائل حقوق بشری است. هنگامی که موضوع رژیم صهیونیستی مطرح میشود، همه ادعاها، موازین و هنجارهای حقوق بشری کنار گذاشته میشود و صرفاً تضمین تداوم بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی و مقامات آن مد نظر قرار میگیرد. این اقدام قطعاً مصداق بازداشت خودسرانه است و با معیارهای حقوق بشری در تعارض قرار دارد. قاعدتاً از نهادهای حقوق بشری که در موارد مشابه با فضاسازی سنگین علیه کشورها اقدام میکنند، انتظار میرود در اینجا نیز سکوت نکنند و به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
آمریکا در استفاده از ابزار تحریم برای پیشبرد مقاصد خود هیچ حد و مرزی نمیشناسد
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام اخیر دولت آمریکا در صدور ممنوعیت ویزا علیه برخی شهروندان اروپایی به اتهام «سانسور آزادی بیان» و واکنش انتقادی اتحادیه اروپا به این موضوع، گفت: اطلاعاتی که بنده دارم این است که این افراد در حوزه فعالیت در زمینه مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست برخط مورد تحریم قرار گرفتند. یکی از این افراد نیز در تدوین قانون اتحادیه اروپایی برای مقابله با محتواهای غیراخلاقی، از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان، نقش داشته و ایشان یکی از تدوینکنندگان این قانون بوده است. امیدواریم بعدها این موضوع را مرتبط با پرونده جفری اپستین قلمداد نکنند.
وی افزود: آنچه مشخص است این است که عادت و اعتیاد آمریکا به استفاده از حربه تحریم محدود به یک کشور یا چند کشور نمیشود. این تحولات باید کشورهای اروپایی را به این جمعبندی برساند که تبعیت از سیاستهای تحریمی آمریکا دامنگیر خودشان نیز خواهد شد. اینکه آمریکا حتی قضات دیوان بینالمللی کیفری را هم مصون از تحریمهای خود نگذاشته، که البته بسیاری از آنان اتباع کشورهای اروپایی هستند، نشان میدهد آمریکا در استفاده از ابزار تحریم برای پیشبرد مقاصد خود هیچ حد و مرزی نمیشناسد.
فراهم کردن زمینهای که مقامات رژیم صهیونیستی در آن کشورهای دیگر را تهدید کنند، مغایر با قوانین بینالملل است
بقائی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سوال که هفته گذشته، نشستی سهجانبه بین اسرائیل، قبرس و یونان برگزار شد که در آن ظاهراً یک پیمان دفاعی علیه ترکیه شکل گرفت و رسانههای یونان و اسرائیل آن را در راستای مهار ترکیه بر سر حقوق به اصطلاح گازی حوزه شرقی مدیترانه توصیف کردند. همزمان، نتانیاهو در جریان این نشست تهدیدهای جدیدی علیه ایران اعلام کرد. آیا این اقدامات را میتوان تبانی این کشورها و اتحادیه اروپا علیه کشورهای مسلمان و منطقه و تهدیدی برای کل منطقه تلقی کرد؟ با توجه به اینکه هم قبرس و هم یونان عضو ناتو هستند، این امر چگونه تفسیر میشود؟ گفت: نفس اینکه کشورها یا مقامهای کشورها به خود اجازه دهند با فردی که تحت تعقیب دیوانهای بینالمللی و متهم به ارتکاب جنایت نسلکشی و جنایت جنگی است، دیدار و همکاری کنند، خود با تعهدات بینالمللی کشورها و اصل حاکمیت قانون و مقابله با بیکیفرمانی در تعارض است.
وی افزود: فراهم کردن زمینهای که مقامات رژیم صهیونیستی در آن کشورهای دیگر را تهدید کنند، در اینجا به طور خاص همانطور که اشاره شد نام ترکیه مطرح شده، مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی و نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد است. از رژیم صهیونیستی انتظار تبعیت از حقوق بینالملل نمیرود، نه اینکه نباید، بلکه به این دلیل که ماهیتاً چنین عمل میکند. اما از کشورهایی که خود را پایبند به حاکمیت قانون میدانند و چنین ادعایی دارند، انتظار میرود در مراودات خود دقت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: هرگونه همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات و تجاوزگریهای آن علیه کشورهای منطقه، قطعاً مسئولیت مستقیم طرفهای دیگر را به دنبال خواهد داشت.
توان امروز ما قابل مقایسه با قبل از ۲۳ خرداد نیست
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات ضدایرانی رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران به توانمندیهای خود برای حفظ اقتدار و دفاع از کیان ایران در برابر هر تعرض و ماجراجویی باور دارد. ما در عمل نشان دادهایم که چگونه از خود دفاع میکنیم. توان امروز ما و آنچه امروز میدانیم در عرصه عمل چگونه عمل کنیم، قابل مقایسه با قبل از ۲۳ خرداد نیست.
وی افزود: رژیم صهیونیستی ماهیتاً خوی تجاوزگری و ناامنسازی در منطقه دارد. کشورهای منطقه به خوبی دریافتند که این رژیم بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و بینالمللی است و در این زمینه اجماع نظر وجود دارد. اینکه هر از چندی رژیم صهیونیستی موضوعی را بهانه میکند برای فضاسازی روانی و جنگ روانی علیه ایران و دیگر کشورهای منطقه، حتماً در نظر ما هست. ما با دقت تحرکات رژیم صهیونیستی را رصد میکنیم، مدام بر آمادگیهای خود میافزاییم و اطمینان داریم که تکرار هرگونه تعرض و ماجراجویی نتیجه سختتری برای این رژیم در پی خواهد داشت، در مقایسه با اتفاقاتی که در نبرد ۱۲ روزه افتاد.
هدف رژیم صهیونیستی کشتن حقیقت و مخفی نگه داشتن واقعیتها از چشم افکار عمومی است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره وضعیت خبرنگاران در سرزمینهای اشغالی از جمله خبرنگار تسنیم در این منطقه و پیگیریهایی که وزارت خارجه میتواند از طریق برخی از کشورها در این ارتباط انجام دهد، گفت: باریکه غزه و کرانه باختری در این دو سال و چند ماه تبدیل به مسلخ اهالی رسانه و خبرنگار شده است. نزدیک به ۳۰۰ نفر از خبرنگاران و تصویربرداران عامدانه توسط رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. هدف روشن است: کشتن حقیقت و مخفی نگه داشتن واقعیتها از چشم افکار عمومی. اگرچه موفق نشدند، اما انتقام خود را از خبرنگاران و اهالی رسانه میگیرند.
وی افزود: اتهامهای مختلفی به خبرنگاران زده میشود تا ادامه بازداشت آنان توجیه شود و این امر عجیب نیست. متأسفانه رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست. ما در راستای بیان مواضع حقوقی خود در خصوص آزادی بیان، احترام به خبرنگاران و رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی، این موارد را از طرق مختلف مطرح کردهایم؛ از جمله در شورای حقوق بشر و گزارشگریهای مرتبط با موضوع فلسطین. نمایندگی ما در ژنو این بحث را نه فقط درباره یک خبرنگار، بلکه در مورد کلیت نقض حقوق بشر و بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.
از همه ظرفیتهایمان برای تأمین حقآبه استفاده میکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که در سالهای گذشته، در حکومت پیشین افغانستان، سدهای سلما و کمال خان روی رودخانههای هیرمند و هریررود ساخته شد که مشکلات و تنشهای آبی ما را تشدید کرد. دستگاه دیپلماسی برای وادار کردن حکومت سرپرستی افغانستان به رعایت حقوق حقآبه مردم ایران چه برنامه خاصی دارد، غیر از بیان انتقاد و گلایه که بعضاً انجام میشود؟ اظهار کرد: بیان مواضع ما به این معنا نیست که به همین اکتفا میکنیم. بارها تأکید کردهام که تأمین حقآبه ایران از هیرمند یکی از موضوعات ثابت و مهم دستور کار دستگاه دیپلماسی است. این موضوع صرفاً به وزارت امور خارجه مربوط نمیشود و ما بخشی از یک سازوکار و کارگروه بین دستگاهی هستیم که با دقت موضوع را رصد میکند. وزارت نیرو بخش بسیار مهم این روند است.
بقائی ادامه داد: این یک مطالبه عمومی جمهوری اسلامی ایران از افغانستان است و ما از همه ظرفیتهایمان برای تأمین حقآبه استفاده میکنیم تا طرف افغانستانی را به پایبندی به تعهداتش طبق معاهده مربوطه ترغیب کنیم. به شما اطمینان میدهم که این موضوع به هیچ عنوان به حاشیه نرفته و همواره با جدیت و دقت در دستور کار روابط ما با افغانستان قرار دارد.
بحث حقآبه جدا از موضوع کشت فراسرزمینی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با موضوع آب بین ایران و افغانستان و این که استاندار خراسان رضوی در هفته جاری از مذاکرات خود با والی هرات خبر داد و عنوان کرد که والی هرات پیشنهاد کرده است که به ازای حقآبه ایران در هرات، ایران کشت فراسرزمینی انجام دهد و برداشت محصول داشته باشد. آیا چنین موضوعی در معاهده هیرمند و همچنین دیدار اخیر آقای غریبآبادی با مقامات طالبان مطرح شده و امکانپذیر است؟ گفت: محتوای معاهده هیرمند روشن است و تعیین حقآبه ایران را مشخص میکند. این معاهده کماکان معتبر است و هم از طرف ایران و هم از طرف افغانستان؛ بنابراین مبنای محکمی برای اختصاص حقآبه متعلق به ایران است.
وی ادامه داد: بحث کشت فراسرزمینی یکی از موضوعاتی است که سالهاست مورد بررسی قرار دارد. در بسیاری از موارد، طرحهای عملیاتی آماده شده و یک کارگروه مشترک با عضویت وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مرجع اصلی، بر آن نظارت دارد. این موضوع در تماسهای مختلف با برخی کشورها، از جمله افغانستان، مطرح شده و همچنان در دست بررسی است، اما بحث حقآبه جدا از موضوع کشت فراسرزمینی است.
روابط بسیار خوبی با ارمنستان داریم
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اسپوتنیک مبنی براین که نخستوزیر ارمنستان اعلام کرده که از توسعه روابط تهران و ایروان حمایت میکنند و خواهان امضای یک سند مشارکت استراتژیک با ایران هستند. با توجه به اینکه ارمنستان در سال ۲۰۲۵ قرارداد همکاری استراتژیک با آمریکا و پس از آن با اتحادیه اروپا داشته و تا حدودی از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج شده است و همچنین با توجه به مشکلات ایران با اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه تحریمها، آیا ایران حاضر است با ارمنستان یک قرارداد مشارکت راهبردی مشابه قراردادهای خود با روسیه و چین امضا کند؟ خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط خود را بر اساس منافع ملی تنظیم میکند و روابط با ارمنستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. روابط ما با ارمنستان مبتنی بر منافع متقابل، شناخت دقیق از نگرانیها و مشترکات است و روابط بسیار خوبی با این کشور داریم و مصمم به ادامه این روابط در حوزههای مختلف هستیم.
بقائی خاطرنشان کرد: اینکه کشورها با طرفهای دیگری نیز روابط داشته باشند، مادامی که به روابط و منافع ایران آسیبی نرساند، مورد احترام جمهوری اسلامی ایران است. روابط ما با سایر کشورها بر اساس بررسی دقیق منافع و نگرانیهای متقابل شکل میگیرد و بر این اساس، روابطمان با ارمنستان و سایر کشورهای پیرامونی تنظیم میشود.
با قوت پرونده ترور شهید سلیمانی را پیگیری خواهیم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره روند پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی با توجه به فرارسیدن سالگرد شهادت گفت: پرونده شهید سلیمانی یک پرونده شخصی نیست، بلکه یک پرونده ملی است؛ دادخواهی ملت ایران از عاملان و آمران این جنایت هم در مورد شهید سلیمانی و هم در مورد همراهان شهید ایشان است.
بقائی تاکید کرد: پرونده در سطح داخلی هم ابعاد حقوقی و هم ابعاد کیفری دارد؛ آخرین جلسه دادگاه هفتم دی برای رسیدگی به ابعاد کیفری این پرونده برگزار شد و آقای دکتر کدخدایی بهعنوان نماینده ویژه در رابطه با این پرونده گزارش مبسوطی درباره اقدامهای صورتگرفته ارائه کردند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در سطح بینالمللی هم ما با استناد به معاهدههای ذیربط بینالمللی پیگیر موضوع هستیم؛ بخش بینالمللی و داخلی موضوع به همدیگر مرتبط است و بنابراین ما با همکاری و هماهنگی با قوه قضاییه و با معاونت حقوقی ریاستجمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و با قوت این پرونده را حتما پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان این نشست، به روال جلسات پیشین، میزبان تعدادی از دانشجویان بود. در این هفته تعداد از دانشجویان از دانشگاههای یزد مهمان سخنگوی وزارت خارجه بودند.
