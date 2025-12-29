باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۵۴ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۵ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۰ میبلیون و ۳۲۸ هزار تومان