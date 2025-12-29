باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با کاهش ۳۶ هزار و ۹۹۹ واحد در سطح ۴ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و وبملت سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، ذوب، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۱۴ هزار و ۴۵۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۱۳۳ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، توسکا و جهش بیشترین ارزش معامله و نمادهای ذوب، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.