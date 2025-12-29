باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و مشارکت حضوری و برخط مدیران، مسئولان و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد، با تشریح نتایج گام نخست این نهضت، از آغاز رسمی گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی خبر داد.

کاظمی با اشاره به دستاورد‌های گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: در مرحله نخست، بیش از ۱۱ هزار و ۵۳۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور تحویل داده شد همچنین ۷۷ هزار کلاس درس در قالب طرح بهسازی و شاداب‌سازی نوسازی شد و برای ۱۳ هزار و ۷۰۰ کلاس در مدارس کشور بهسازی اساسی انجام شد. در حوزه تربیت‌بدنی نیز ۲۸۶۳ پروژه ورزشی در مدارس کشور به بهره‌برداری رسید.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه گام دوم، تمرکز بر «نقطه هدف» است، افزود: در این مرحله، حرکت نهضت توسعه عدالت آموزشی به‌صورت پروژه‌محور طراحی شده و تلاش کرده‌ایم با بسیج عمومی و استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی، الگو‌های متنوعی برای اجرای پروژه‌ها تعریف کنیم.

ساماندهی تیم‌های مردمی در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با تشریح مدل جدید مردمی‌سازی، گفت: تیم‌های مردمی ارتقا یافته و در قالب هیات امنای پروژه‌ها ساماندهی شده‌اند و برای هر پروژه یک مسئول مشخص و یک هیات امنا تعیین شده که مأموریت اصلی آنها، مطالبه‌گری فعال از فرمانداران، بخشداران، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سایر نهادهاست.

کاظمی از نظام راهبری معین‌ها به‌عنوان ستون اصلی گام دوم یاد کرد و افزود: راهبری نهضت توسعه عدالت آموزشی از طریق معین‌های پروژه‌ای، منطقه‌ای و استانی انجام می‌شود. این معین‌ها وظیفه آموزش، توانمندسازی، انتقال تجربه، رصد، پایش، ارزیابی، بازدید‌های میدانی و گره‌گشایی از پروژه‌ها را بر عهده دارند.

وی توانمندسازی اعضای هیات امنای پروژه‌ها را از برنامه‌های محوری این مرحله دانست و تصریح کرد: آموزش، مهارت‌آموزی و تجربه‌گردانی اعضای هیات امنا با راهبری معین‌های استانی و منطقه‌ای و تیم‌های مردمی به‌صورت نظام‌مند در حال اجراست.

نقش کلیدی مدیران محلی در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش کلیدی مدیران محلی، گفت: در گام دوم، رئیس آموزش و پرورش منطقه به‌عنوان محور راهبری و هماهنگی پروژه‌ها تعریف شده و ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها نیز در قالب کارنمای پیشرفت به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

کاظمی به محور کیفیت‌بخشی آموزشی اشاره کرد و گفت: توانمندسازی معلمان، آموزش مدیران در قالب الگوی مدرسه تراز و توسعه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان و دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی این مرحله است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از دو میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم تحت آموزش‌های مرتبط قرار گرفته‌اند.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت چهاردهم، افزود: ساماندهی پرداخت مطالبات معلمان، تصویب آیین‌نامه ارتقای رتبه‌بندی با پیش‌بینی بیش از ۸ همت، تأمین اعتبار شیر مدارس، توجه ویژه به مناطق عشایری و استان‌های محروم، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و اتصال مدارس به فیبر نوری، از اقدامات کم‌سابقه این دوره است.

افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، گفت: کسب ده‌ها مدال طلا، ارتقای جایگاه علمی و ورزشی کشور و موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مستقیم به اقتدار ملی منجر می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: با نگاه راهبردی رئیس‌جمهور، امروز آموزش و پرورش به اولویت نخست کشور تبدیل شده و همه استانداران و فرمانداران، نظام تعلیم و تربیت را مهم‌ترین دغدغه خود می‌دانند؛ مسیری که با تقویت هویت دینی، فرهنگی و ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی ادامه خواهد یافت.

عدالت آموزشی ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان را دنبال می‌کند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این نشست با تأکید بر رویکرد‌های جدید آموزش متوسطه، گفت: در گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، نگاه نوینی به آموزش متوسطه بر اساس چهار اصل بنیادین عدالت، مشارکت، روابط مؤثر و فناوری شکل گرفته است؛ اصولی که مسیر تحول آموزش متوسطه را هم‌زمان به سمت کیفیت، اثربخشی و آینده‌نگری هدایت می‌کند.

سید مصطفی آذرکیش افزود: عدالت آموزشی، افزایش دسترسی و حرکت به سمت توازن رشته‌ای و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان را دنبال می‌کند؛ مشارکت، نقش فعال معلمان، دانش‌آموزان و ذی‌نفعان آموزشی را تقویت می‌کند؛ روابط مؤثر، تعامل مدرسه با خانواده، جامعه، صنعت و اقتصاد را توسعه می‌دهد و فناوری، با محوریت هوش مصنوعی و مهارت‌های دیجیتال، آموزش متوسطه را برای زیست در آینده آماده می‌سازد.

وی با اشاره به ارتقای کیفیت یادگیری، تصریح کرد: توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، اجرای الگو‌های نوین آموزشی و ترویج رویکرد‌های یادگیری مشارکتی با شعار از هم‌آموزی، باهم‌آموزی و به‌هم‌آموزی، از محور‌های اساسی گام دوم عدالت آموزشی در دوره متوسطه است.

آذرکیش، پیوند آموزش با نیاز‌های واقعی کشور را از اولویت‌های این دوره دانست و گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده برای بازار کارو ایجاد ارتباط عمیق میان آموزش متوسطه، صنعت و اقتصاد، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی این معاونت در راستای تحقق اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی با تأکید بر پیشگامی در فناوری‌های آینده، افزود: سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه هوش مصنوعی، مهارت‌های دیجیتال و توانمندسازی نسل جدید، آموزش متوسطه را به موتور محرک توسعه انسانی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه با قدردانی دوباره از رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور رئیس‌جمهور در جمع مدیران آموزش و پرورش، پیام روشنی از جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت در دولت چهاردهم دارد و پشتوانه‌ای جدی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و آینده‌سازی کشور است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش