معاون سازمان برنامه بودجه گفت: رقم ارز ترجیحی را در قالب سبد کالا یا نقدی به خود مردم می‌دهیم و ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد و از دی ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره برنامه ۲۰ بندی دولت برای تامین معیشت مردم اظهار کرد: قدرت خرید آحاد مردم با اجرای برنامه ۲۰بندی دولت برای تامین معیشت مردم افزایش می‌یابد.

قاسمی ادامه داد: طی دو هفته آینده برنامه کامل ۲۰ بندی در اختیار عموم قرار می‌گیرد و از همان موقع نیز اجرا خواهد شد.

وی افزود: همه کسانی که یارانه می‌گیرند، ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد یارانه دریافت خواهند کرد. 

معاون سازمان برنامه تاکید کرد: منابع این طرح همان حذف ارز ترجیحی و کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی خواهد بود. اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد.کف مبلغی که دولت در برنامه ۲۰‌بندی برای تامین معیشت درنظر دارد ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

جامعه هدف یارانه جدید چه کسانی هستند؟

قاسمی ادامه داد: جامعه هدف برنامه ۲۰‌بندی دولت برای تامین معیشت مردم بیشتر از ۶۰ میلیون نفر است که کالابرگ می‌گیرند. حتی کسانی که یارانه ان‌ها در ماه‌های گذشته حذف شده، شامل این طرح می‌شوند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به آذر در مواد غذایی، حدود ۶ درصد بوده است.

وی افزود: خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی یا سبد کالا بگیرند.

قاسمی تاکید کرد: هر ۳ ماه یکبار هم مردم می‌توانند انتخاب خودشان را تغییر دهند. اعتبار هم به‌صورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانواده‌ها می‌توانند با این اعتبار به‌جای سبد کالای مشخص، کالا‌های دلخواه خودشان را بخرند.

برخی رویه‌های تجاری مشکل ساز بوده‌اند

وی افزود: دولت به دنبال تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و یوزانس خواهد بود که وزارت صمت مسئول اجرای آن است. 

معاون سازمان برنامه ادامه داد: از این به بعد دولت سخنگوی اقتصادی خواهد داشت. درباره رویه‌های تجاری باید گفت که مشکل ساز بوده‌اند. مثلا واردکننده نمی‌دانست چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. حدود ۴۰۰۰ تن کالا در گمرک وجود دارد.

ارز ترجیحی در بودجه وجود دارد

معاون سازمان برنامه تاکید کرد: دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را در بودجه گذاشته است و پیشنهاد داده است که مجلس آن را حذف کند.

ارز تراستی‌ها باز می‌گردد

قاسمی گفت: میلیارد‌ها دلار در اختیار تراستی‌ها وجود دارد که تراستی‌های بانکی کارشان را انجام می‌دهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته آینده ارز آن‌ها وارد کشور خواهد شد.

منبع: فارس

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، یارانه ، بودجه 1405
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
الکی میگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
میدونیم سنگ بزرگ علامت نزدنه شما یارانه 300تومنی ملت رو قطع کردید حالا میخوایید یارانه 700تومنی بدید.
۰
۱۳
پاسخ دادن
