باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نود و دومین دوره حراج سکه طلا فردا چهارشنبه، ۱۰ دیماه برگزار میکند. در این حراج، انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بستهبندی عرضه خواهد شد.
گفتنی است، مهلت واریز وجه برای شرکت در حراج، امروز سهشنبه ۹ دیماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد. متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج باید به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.
پیش از هم سخنگوی مرکز مبادله در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تمام افراد حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در حراج شرکت کنند. حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی در این جلسه، پنج قطعه سکه تعیین شده است. همچنین سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه است. شرکت در حراجهای گذشته، مانعی برای حضور در این دوره ایجاد نمیکند.