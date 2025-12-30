درحالی‌که بیشتر مردم سرگرم کارهای روزمره بودند، سه دست‌سازه مهندسان ایرانی در تاریکی فضا از هم جدا شدند تا مأموریتی را آغاز کنند که تا پیش‌ازاین، انحصاریِ قدرت‌های بزرگ بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی‌که بیشتر مردم سرگرم کارهای روزمره بودند، سه دست‌سازه مهندسان ایرانی در تاریکی فضا از هم جدا شدند تا مأموریتی را آغاز کنند که تا پیش‌ازاین، انحصاریِ قدرت‌های بزرگ بود. در ارتفاعی بالاتر از پرواز هواپیماها، سه‌نقطه درخشان ایرانی در حال پایش هر حرکت محیط‌زیستی و مخابراتی هستند.

دنیای امروز، دنیای اطلاعات است و هر که چشم تیزبین‌تری در فضا داشته باشد، برنده میدان است. زمانی که موشک عظیم‌الجثه روسیه از زمین برخاست، کسی فکر نمی‌کرد که در دل خود، پیچیده‌ترین ماهواره‌های تاریخ ایران را حمل می‌کند. این یک مسابقه تسلیحاتی نیست؛ این مسابقه‌ای برای بقا در عصر «داده‌های بزرگ» است. از ماهواره‌ای که می‌تواند از فاصله ۵۰۰ کیلومتری، سلامت یک مزرعه گندم را تشخیص دهد تا ماهواره‌ای که قرار است اینترنت را به دورترین نقاط کویری برساند.

‌ترمینال فضایی و مسافران میلی متری

تصور کنید بخواهید سه جسم سنگین را درحالی‌که با سرعت ۲۸ هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت هستند، بادقت میلی‌متر از هم جدا کنید تا به هم برخورد نکنند. این همان اتفاقی است که امروز در فضا افتاد. منابع علمی بین‌المللی مثل SpaceNews تاکید دارند که ایران با این پرتاب نشان داد تکنولوژی «دیسپنسر» یا همان جداکننده ماهواره‌ای‌اش به بلوغ رسیده است. این یعنی ما دیگر برای فرستادن خوشه‌ایِ ماهواره‌ها به اجازه کسی نیاز نداریم.

‌وقتی کشاورز ایرانی از فضا دستور می‌گیرد

شاید بپرسید این ماهواره‌ها به چه درد سفره مردم می‌خورد؟ ماهواره «کوثر» که ستاره این پرتاب است، با تکنولوژی Narrowband کار می‌کند. این یعنی در آینده‌ای نزدیک، سنسورهای نصب شده در چاه‌های آب یا مزارع کشاورزی، اطلاعات خود را به این ماهواره می‌فرستند و ماهواره مستقیماً به موبایل کشاورز پیام می‌دهد که چه زمانی دقیقاً وقت آبیاری است. این یعنی علم فضا مستقیماً به سفره و نان مردم پیوند خورده است.

‌پایان دوران عکس‌های بی‌کیفیت

تا پیش‌ازاین، بسیاری از داده‌های تصویری دقیق را باید از کشورهای دیگر خریداری می‌کردیم. اما ماهواره «پایا» با دوربین‌های چند طیفی خود، ورق را برگرداند. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده در ژورنال‌های فناوری، این ماهواره می‌تواند «امضای طیفی» گیاهان و خاک را تشخیص دهد. یعنی می‌تواند از آن بالا بفهمد کدام منطقه در حال بیابانی شدن است یا کدام سد در حال خشک‌شدن؛ آن هم با دقتی که پیش‌ازاین در اختیار ایران نبود.

‌ماهواره‌های دانشگاهی؛ از آزمایشگاه تا ابدیت

بسیاری فکر می‌کردند ماهواره‌های دانشجویی فقط جنبه آزمایشی دارند، اما «ظفر-۲» ثابت کرد که دانشجوهای ایرانی حالا می‌توانند قطعاتی بسازند که لرزش‌های سهمگین پرتاب موشک و سرمای مطلق فضا را تحمل کند. این ماهواره یک سیستم رادیویی پیشرفته دارد که می‌تواند پیام‌های اضطراری را در زمان زلزله یا سیل، حتی وقتی تمام دکل‌های مخابراتی روی زمین از کارافتاده‌اند، جابه‌جا کند.

نگرانی و کنجکاوی

ورود بخش خصوصی ایران به مدار زمین، همان چیزی است که منابع غربی با کنجکاوی دنبال می‌کنند. وقتی تکنولوژی از انحصار دولت خارج شده و به دست شرکت‌های دانش‌بنیان می‌افتد، سرعت رشد آن هزار برابر می‌شود. این پرتاب نشان داد ایران در حال کپی‌برداری از مدل موفق "اسپیس‌اکس" است؛ یعنی سپردن فضا به دست جوانان و متخصصان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: ماهواره ایرانی ، دانشمندان فضایی
خبرهای مرتبط
چشمان ایران در مدار لئو
نخستین سیگنال‌های سه ماهواره ایرانی با موفقیت دریافت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
باسلام ودرود به جوانان و دانشمندان ایران اسلامی که ابرقدرت غرب را حیرت زده و اندوهناک کردند دمتون گرم وخدا یارویاور شناباد
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالرحیم عبدالهی
۲۳:۰۳ ۰۹ دی ۱۴۰۴
درود می‌فرستم به جوانان این سرزمین چراکه با درخشش و اکتشافات تمامی جهان را دربهت وحیرت قرار داد به خود متکی شدن نشانه قدرت است امیدوارم زمانی فرا رسد که علوم دنیا سرمنشاش ایران باشد
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رسول وکیلی
۲۲:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آفرین به مردان این مرزوبوم که مردم ایران را در چشم اوروپایهای که کردن خود را کج می کردن تاجوابی به جوانان ایران بدهد سرمان بر بالای سرهای جهان ومردوم را از چشم کوران بالا رساندن خداوند یارو یاوران ومردم پشت سرتان ایستاده داعا خواهند کرد ،،‌.
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
معادلات جهانی بهم ریخت
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عادل
۱۸:۲۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
باعث افتخار و‌سربلندی ایران و هر ایرانی است که پیشرفتهای زیادی در همه امور زندگی داریم. و متاسف است مشکلات اقتصادی که مدیران نایلایق نمیتوانند کشور را اداره کنند
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
درود بر شما جوانان غیرتمند ایرانی
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مطیع
۱۶:۲۱ ۰۹ دی ۱۴۰۴
باید بیشتر از اینها قوی باشیم تا تا کشور های دیگر به نبوغ ما احترام بگذارند
۷
۴۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
عبدالله
۱۵:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
آفرین بر دلیر مردان ایران عاقبت بخی بشن ایشلا درست امام زمان علیه الیلام همیشه بر سر و راهنمایشان باد
۱۲
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
چشم وطن فروشان بی غیرت خائنین غربگرایان انشاالله بترکه
۱۳
۶۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی محمودوند
۱۳:۲۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
درود خدا به دانشمندان ایران ماشاالله به جوانان باغیرت ایران
۱۱
۷۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دمتون گرم ..
۱۱
۸۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۹ دی ۱۴۰۴
این اول راه است
از سپیدپوشی یک زن تا نگون بختی ملت سودان
روایت یک تراژدی در اورژانس کانادا
همیشه سرباز، همیشه قهرمان
گسترش وابستگی سالمندان و بازنشستگان به اینترنت و فضای مجازی
آسم در کدام کودکان شایع‌تر است؟
دست‌نوشته یک بی‌سیم‌چی ساعاتی قبل از شهادت
امام نوجوانی که قاضی القضات را به حیرت وا داشت
آخرین اخبار
امام نوجوانی که قاضی القضات را به حیرت وا داشت
گسترش وابستگی سالمندان و بازنشستگان به اینترنت و فضای مجازی
آسم در کدام کودکان شایع‌تر است؟
دست‌نوشته یک بی‌سیم‌چی ساعاتی قبل از شهادت
روایت یک تراژدی در اورژانس کانادا
از سپیدپوشی یک زن تا نگون بختی ملت سودان
همیشه سرباز، همیشه قهرمان
عجیب‌ترین انقراض‌های تاریخ که معلم‌ها به شما نگفتند
آیا اعضای خانواده در بهشت دوباره کنار هم خواهند بود؟
استرس کدام قسمت بدن را درگیر می‌کند؟
هیولاهای مرموزی که از اقیانوس به ساحل می‌آیند
میراث بهرام بیضایی برای سینمای ایران چه بود؟
آیا درختان واقعاً احساس دارند و درد را می‌فهمند؟
هوای سرد چه تاثیری بر سوخت‌وساز بدن دارد؟
توصیه‌های دینی برای هم‌آوایی خانواده با شغل همسر
این دستگاه خواب‌های شما را پخش زنده می‌کند!
چگونه از کتاب‌هایمان نگهداری کنیم؟
۹ دی؛ روزی که ملت، غبار فتنه را کنار زد
راز سیری‌ناپذیری وسوسه‌انگیز؛ چرا همیشه برای دسر جا داریم؟
تغییر معادله جنگ با هدیه حاج قاسم به ژنرال روس
ملاقات در ترمینال فضایی؛ وقتی ماهواره‌های خصوصی ایران، معادلات جهانی را به هم می‌زنند!
شهرهای گمشده‌ای که باستان‌شناسان هنوز پیدا نکرده‌اند؛ از ایچتاوی تا ال‌یهودو