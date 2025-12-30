مقامات بهداشتی در غزه هشدار دادند که تداوم محاصره پزشکی و کمبود دارو، بیماران سرطانی را با مرگ حتمی رو‌به‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت در نوار غزه هشدار داد که بیماران سرطانی در این باریکه با «حکم اعدام تدریجی» رو‌به‌رو هستند؛ وضعیتی که از وقوع یک فاجعه انسانی و بهداشتی بی‌سابقه با پیامد‌های خطرناک و جبران‌ناپذیر خبر می‌دهد.

محمد ابو ندی، مدیر مرکز سرطان غزه، با اشاره به «کمبود شدید لیست دارو‌های تومور‌های سرطانی، محرومیت بیماران از خدمات تشخیصی و تداوم بستن گذرگاه‌ها برای اعزام آنها به خارج جهت درمان»، تصریح کرد که این عوامل «تکمیل‌کننده مثلث مرگی است که هر لحظه زندگی آنها را تهدید می‌کند.»

ابو ندی تاکید کرد که تنها راه نجات جان این بیماران، خروج آنها برای درمان به خارج از نوار غزه است. او از تمامی نهاد‌های ذی‌ربط خواست تا برای تضمین خروج امن و سریع آنها بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامی فوری انجام دهند.

پیش از این نیز منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه نسبت به افزایش چشمگیر انتشار ویروس‌ها در سایه نبود دارو‌های لازم برای درمان هشدار داده بود که خطرات وضعیت بهداشتی را دوچندان می‌کند.

شایان ذکر است که طبق آمار‌های سازمان جهانی بهداشت، حدود ۱۶،۵۰۰ بیمار که ۴،۰۰۰ نفر از آنان کودک هستند، همچنان در انتظار تخلیه پزشکی از غزه به سر می‌برند؛ این سازمان هشدار داده است که هرگونه تاخیر، جان این بیماران را به خطر می‌اندازد.

منبع: المیادین

تبادل نظر
