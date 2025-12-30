تیراندازی‌های سنگین و بی‌سابقه در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری سوریه، دمشق را در وضعیت فوق‌العاده امنیتی فرو برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری محلی در سوریه به نقل از خبرنگار خود از دمشق، پایتخت سوریه از شنیده شدن صدای تیراندازی‌های سنگین و مداوم در این شهر، به‌ویژه در محدوده «کاخ ریاست‌جمهوری» (قصر الشعب) و منطقه «المزه ۸۶»، هم‌زمان با وضعیت آماده‌باش کامل امنیتی خبر داد.

هنوز دلایل اصلی این تیراندازی‌های شدید در مناطق حساس پایتخت و همچنین علت استقرار گسترده و آماده‌باش فوق‌العاده نیرو‌های امنیتی در شهر مشخص نشده است، اما بر اساس شایعات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، احتمال ترور یکی از شخصیت‌های برجسته و نزدیک به ابومحمد الجولانی، رئیس موقت دولت انتقالی سوریه مطرح شد، اما هیچ منبع رسمی سوری این خبر را تایید نکرد.

هم‌زمان، دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز از شنیده شدن صدای تیراندازی شدید در منطقه «المزه ۸۶» و اطراف کاخ ریاست‌جمهوری خبر داد و اعلام کرد که علت این درگیری‌ها مشخص نیست.

برخی گروه‌های مخالف دولت مدعی شدند که تلاش شده «احمد موفق زیدان»، مستشار رسانه‌ای دولت، از طریق چسباندن بمب مغناطیسی به خودرویش ترور شود، اما این عملیات با شکست مواجه شده است. این خبر برای ساعاتی به عنوان یک شایعه تایید نشده دست به دست شد. بلافاصله پس از انتشار این اخبار، یک منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، تمامی شایعات مربوط به انفجار یا تیراندازی در پایتخت را تکذیب کرد.

منبع: خبرگزاری کُردی هاوار و خبرگزاری جنوبیه

تحولات سوریه ، ابومحمد الجولانی
