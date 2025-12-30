باشگاه خبرنگاران جوان - دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) هم بهعنوان بزرگترین دیوارنگاره بصری کشور، هر ساله به مناسبت سالگرد شهادت حاجقاسم، میزبان یک اثر جدید از خانه طراحان انقلاب اسلامی بوده است.
آثار هنری و گرافیکی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که حالا بهعنوان یک جاذبه شهری و یک رسانه تصویری در حوزه هنرهای تجسمی در میان هنرمندان و عموم مردم شناخته میشود، معمولاً بر اساس دغدغه و شاکله فکری هنرمندان متعهد است، رخت نو بر تن میکند.
طرحی که از صبح سهشنبه بر دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با عنوان «ایرانمرد» نقش بسته، تصویری از شهید سپهبد سردار سلیمانی در حال سلام نظامی و در قامت یک نظامی همیشه سرباز و قهرمان است که با عناصر و نمادهای دیگری در پسزمینه اثر، پوشش داده شده است.
پرچم سهرنگ کشورمان که در رنگ سبز آن، تصویری مفهومی از امیرالمؤمنین (ع) و شمشیر ذوالفقار، در پسزمینه سفید، تصاویری از زنان و مردان و جوانان قهرمان و پهلوان ایرانزمین که در ماههای اخیر، در میادین بینالمللی افتخارآفرینی کردهاند، قرار دارد و دست آخر در زمینه قرمزرنگ که یادآور روزهای دفاع مقدس است و اقتدار نظامی و موشکی ایران در میدان نبرد با دشمن به تصویر درآمده است. هر کدام از این نمادها و عناصر، حاوی پیامها و مفاهیمی است که کوتاه و گذرا به آن اشاره میکنیم.
اول اینکه، زبان هنر یک ابزار قوی برای ترویج فرهنگ و مکتب شهادت است. اگر ایرانیان با افتخار در مهمترین لحظات زندگی به امیر المومنین (ع) اقتدا میکنند نه فقط یک پیروی نمادین بلکه اعتقادی برخاسته از دلوجان است. تصویری که از سردار شهید سلیمانی بهعنوان سرباز مکتب امیرالمؤمنین (ع) و رهرو راه ایشان میبینیم، نماد شجاعت، قدرت و صلابتی است که حتی پس از شهادت هم بهعنوان سرباز علی، برای ایران عزیز پرخیروبرکت است.
دومین نکته این است که امروز روش و مکتب سردار سلیمانی چنان در میان جوانان ایرانزمین از کوچک و بزرگ بهاصطلاح جاافتاده و فراموش نشده که هر جوان ایرانی میداند برایآنکه در میادین علم و دانش و ورزش و… پیروز باشد باید از جانمایه بگذارد که برای خشنودی مردم سرزمینش همه تلاش و انرژیاش را صرف کند.
این دقیقاً بازتاب روش و مکتب حاجقاسم در دفاع از کیان میهن در میدان نبرد و کمک به مردم در موقعیتهای دیگر است که امروز بهعنوان الگویی برای جوانان و نوجوانان ایرانی شناخته شده است؛ و دست آخر اینکه همانطور که پرترههای سردار سلیمانی در لباس غیرنظامی، نمادی از صلح، آرامش و مردمداری است. پرتره او در لباس نظامی هم نمادی از اقتدار نظامی و امنیت است که با همراهی و همدلی همرزمان شهیدش و فداکاری سپاهیان ایران در میدان جنگ و دفاع از میهن حاصل شده است.
در کنار هم قرارگرفتن همه این عناصر، از مولای حضرت علی (ع) که به حق اسدالله (شیرخدا) است، تا قهرمانان ملی کشورمان و توان نظامی ارتش و سپاه، همگی یادآوری و تأکید این است که راه شهدا حتی پس از شهادت ادامه دارد و برکات وجودی شهدا در سختترین و دشوارترین لحظات یارویاور ایران و ایرانیان است.
منبع: فارس