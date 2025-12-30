۹ پیام راهبردیِ حماسه تاریخی ۹ دی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر مشکاتی -نهم دیماه ۱۳۸۸ صرفاً یک واقعه تقویمی یا واکنشی احساسی به یک فتنه سیاسی نبود؛ ۹ دی یک «رخداد تمدنی- هویتی» بود که معادلات جنگ نرم، نسبت مردم با ولایت، و مرزبندی حق و باطل در جمهوری اسلامی را بازتعریف کرد.
در روزگاری که «غبار فتنه» تشخیص را دشوار کرده بود و برخی نخبگان و خواص در آزمون زمانه مردود شدند، مردم با بصیرت تاریخی خود صحنه را روشن کردند. از این منظر، ۹ دی نه تنها حادثهای متعلق به گذشته نیست، بلکه یک معیار و الگوی دائمی برای حکمرانی، کنشگری اجتماعی و مقاومت فرهنگی و تمدنی است.
۹ دی یک منبع الهام بخش و ذخیره راهبردی برای امنیت، هویت و آینده انقلاب اسلامی است. این روز به ما میآموزد که بقای انقلاب، در گرو «بصیرتِ مردم، شجاعت نخبگان، صداقت مسئولان و هوشیاری دائمی در برابر جنگ نرم دشمنان» است. این نوشتار میکوشد ۹ پیام راهبردی حماسه ۹ دی را در ۹ عرصه متفاوت و برای مخاطبان گوناگون بازخوانی کند؛ پیامهایی که امروز نیز برای آینده انقلاب «ضروری، حیاتی و تعیینکننده»اند.
۱. پیام هویتی برای نسل جوان
«بصیرت، شرط انقلابیبودن است، نه صرف شور و هیجان»؛ ۹ دی نشان داد که انقلابیگری بدون بصیرت، نهتنها فضیلت نیست، بلکه میتواند ابزار فتنه شود. بسیاری از صحنهگردانان فتنه، سابقه انقلابی داشتند، اما در آزمون تشخیصِ جای حق و باطل شکست خوردند. برای نسل جوان، پیام ۹ دی این است که انقلابیبودن، نیازمند تحلیل عمیق، شناخت دشمن، و فهم صحنه است. شور اگر از شعور جدا شود، خسارتآفرین خواهد شد.
۲. پیام راهبردی برای مدیران و مسئولان نظام
«سرمایه اجتماعی نظام، مردماند نه محاسبات فن سالارانه»؛ ۹ دی ثابت کرد که امنیت، ثبات و مشروعیت نظام اسلامی ایران، بیش از آنکه حاصل سازوکارهای اداری و حکمرانی باشد، بر اعتماد و حضور آگاهانه مردم استوار است. مسئولانی که دچار نگاه صرفاً مدیریتی و غیرمردمی میشوند، باید بدانند که در بزنگاههای تاریخی، این مردماند که نظام را نجات میدهند، نه صرفاً ساختارها. ۹ دی هشدار داد که فاصلهگرفتن از مردم، پرهزینهترین خطای حکمرانی است.
۳. پیام گفتمانی برای فعالان فرهنگی و رسانهای
«جنگ روایتها، تعیینکنندهتر از جنگ خیابانهاست»؛ فتنه ۸۸ پیش و بیش از آنکه در خیابان رخ دهد، در عرصه رسانه، روایتسازی و عملیات روانی شکل گرفت. دی نتیجه شکستن محاصره روایتهای دروغین بود. برای فعالان فرهنگی امروز، پیام ۹ دی این است که بیتفاوتی در میدان جنگ روایتها، به معنای واگذاری افکار عمومی به دشمن است. رسانه انقلابی، وظیفهاش «روشنگری پیشدستانه» است، نه واکنش دیرهنگام.
۴. پیام نخبگانی برای حوزه و دانشگاه
«بیطرفی در فتنه، خودِ فتنه است»؛ یکی از تلخترین درسهای ۸۸، سکوت یا ابهام برخی نخبگان علمی و دینی بود. ۹ دی نشان داد که جامعه در بحرانها از نخبگان انتظار «موضع روشن» دارد. برای حوزه و دانشگاه، پیام ۹ دی این است که علم و دین بدون مسئولیت اجتماعی، کارکرد تمدنی خود را از دست میدهند. نخبگی، بدون شجاعت در موضعگیری، به اشرافیت فکری منتهی میشود.
۵. پیام سیاسی برای فعالان حزبی و جریانی
«قانونگرایی خط قرمز مردم است»؛ ۹ دی پاسخی صریح به سیاستِ آشوبمحور بود. مردم نشان دادند که اصلاحطلبی، عدالتخواهی یا هر مطالبهای، اگر از مسیر قانون خارج شود، مشروعیت خود را از دست میدهد. این پیام برای همه جریانهای سیاسی امروز نیز جاری است: هیچ پرچمی بالاتر از قانون و نظام نیست، حتی اگر با ادبیات انقلابی یا اصلاحی برافراشته شود.
۶. پیام امنیتی ـ اجتماعی برای دشمنان داخلی
«مردم ایران حافظان نهایی نظاماند»؛ ۹ دی خطای محاسباتی دشمنان داخلی را آشکار کرد؛ آنان خیال میکردند میتوان میان مردم و نظام شکاف ایجاد کرد. اما مردم نشان دادند که منتقد ممکن است باشند، اما برانداز نیستند. پیام ۹ دی روشن است: هر پروژهای که نظام اسلامی را هدف بگیرد، با دیوار سخت مردم ایران برخورد میکند.
۷. پیام سیاست جهانی برای دشمنان خارجی
«ایران، جامعهای تسخیرناپذیر است»؛ قدرتهای غربی تصور میکردند با فشار رسانهای و شبکهسازی داخلی میتوانند ایران را از درون فروبپاشند. ۹ دی این تصور را باطل کرد. این روز پیام روشنی به جهان مخابره کرد: ایران فقط یک دولت نیست، یک ملت ـ تمدن است؛ و چنین ملتی با عملیات روانی از میدان خارج نمیشود.
۸. پیام تمدنی برای ملتهای مسلمان و آزادیخواه
«مردم میتوانند سرنوشت فتنه را تغییر دهند»؛ ۹ دی الگویی الهامبخش برای ملتهایی بود که با کودتاهای نرم، انقلابهای رنگی و جنگ رسانهای مواجهاند. پیام ۹ دی برای ملتهای مسلمان این است که آگاهی جمعی و حضور بهموقع، میتواند طراحیهای پیچیده قدرتهای جهانی را خنثی کند. این، درسی فراتر از مرزهای ایران است.
۹. پیام تاریخی برای آینده انقلاب اسلامی
«۹ دی معیار تشخیص حق از باطل در پیچهای تاریخی»؛ فراتر از همه تحلیلها، ۹ دی یک «شاخص ماندگار» است؛ معیاری برای سنجش اشخاص، جریانها و ادعاها. هرجا غبار فتنه، وارونهنمایی، یا تردید در اصول پدید آمد، باید به ۹ دی رجوع کرد: نسبت این موضع با مردم چیست؟ نسبتش با ولایت چگونه است؟ در برابر دشمن شفاف است یا مصلحتاندیشِ مبهم؟
جمعبندی، ۹ دی؛ ذخیره راهبردی انقلاب
۹ دی نه صرفاً یک واقعه سیاسی مقطعی و نه خاطرهای احساسی و زودگذر در تاریخ انقلاب اسلامی، بلکه منبعی الهامبخش و ذخیرهای راهبردی برای صیانت از امنیت ملی، تثبیت هویت انقلابی و تضمین آینده جمهوری اسلامی ایران است. این حماسه تاریخی نشان داد که انقلاب اسلامی در بزنگاههای سرنوشتساز، بیش و پیش از هر سازوکار رسمی، بر آگاهی و حضور مسئولانه مردم تکیه دارد.
۹ دی بهروشنی به ما میآموزد که بقای انقلاب در گرو پیوندی زنده و هوشمندانه میان چهار رکن اساسی است: بصیرتِ مردمی که صحنه را درست میشناسند، شجاعت نخبگانی که در لحظههای تردید سکوت نمیکنند، صداقت مسئولانی که منافع نظام را بر مصلحتهای شخصی و جناحی مقدم میدانند، و هوشیاری دائمی در برابر جنگ نرمِ پیچیده و چندلایه دشمنان.
از این منظر، ۹ دی یک «یادآوری تاریخی» صرف نیست، بلکه معیاری همیشگی برای تشخیص حق از باطل و قطبنمایی قابل اتکا در پیچهای خطرناک آینده انقلاب به شمار میآید. اگر این پیامها بهدرستی فهم، تبیین و بهروز بازتولید شوند، ۹ دی نهتنها در حافظه تاریخی ملت، بلکه در متن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی همواره زنده، جاری و الهامبخش باقی خواهد ماند.
کارشناس دینی