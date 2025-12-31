دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: این روز‌ها دوباره تیتر ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در برخی رسانه‌ها دست به دست میشود و طبیعی است که برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شود: آیا قرار است دوباره سهام عدالت توزیع شود؟ پاسخ کوتاه و شفاف این است: خیر ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد. آنچه اعلام شده اصلا مربوط به جاماندگان دریافت اصل سهام عدالت نیست. موضوع فقط به سهامدارانی بر میگردد که سهام عدالت دارند، اما به دلایل فنی سودشان واریز نشده است.

او افزود: طبق اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی برخی سهامداران به دلیل مشکلاتی مانند ثبت شماره شبای نامعتبر حساب بانکی مسدود یا راکد حساب مشترک( دو امضا) حساب ارزی یا بلندمدت نتوانسته‌اند سود سهام عدالت خود را دریافت کنند سیستم بانکی در این موارد به صورت خودکار پرداخت را متوقف میکند سهامداران فعلی سهام عدالت اگر سود نگرفته‌اند، کافی است اطلاعات خود را در سامانه سجام Sejam.ir بررسی و تکمیل کنند یک شماره شبای معتبر فعال و شخصی ثبت یا اصلاح کنند. در صورت تکمیل صحیح، اطلاعات سود‌های معوق در مراحل بعدی پرداخت می‌شود.

او افزود: آنچه این روز‌ها با عنوان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت مطرح میشود بیشتر یک اصلاح اطلاعات سهامداران موجود است تا یک طرح جدید؛ بنابراین اگر کسی اساسا سهام عدالت، ندارد مشمول این فرآیند نیست و نباید انتظار ثبت نام جدید یا تخصیص سهام داشته باشد. شفاف سازی این موضوع هم جلوی سوء برداشت‌ها را می‌گیرد و هم به سهامداران واقعی کمک میکند حق خودشان را دریافت کنند.

برچسب ها: سهام عدالت ، سود سهام عدالت
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۳
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است