دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: این روز‌ها دوباره تیتر ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در برخی رسانه‌ها دست به دست میشود و طبیعی است که برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شود: آیا قرار است دوباره سهام عدالت توزیع شود؟ پاسخ کوتاه و شفاف این است: خیر ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت وجود ندارد. آنچه اعلام شده اصلا مربوط به جاماندگان دریافت اصل سهام عدالت نیست. موضوع فقط به سهامدارانی بر میگردد که سهام عدالت دارند، اما به دلایل فنی سودشان واریز نشده است.

او افزود: طبق اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی برخی سهامداران به دلیل مشکلاتی مانند ثبت شماره شبای نامعتبر حساب بانکی مسدود یا راکد حساب مشترک( دو امضا) حساب ارزی یا بلندمدت نتوانسته‌اند سود سهام عدالت خود را دریافت کنند سیستم بانکی در این موارد به صورت خودکار پرداخت را متوقف میکند سهامداران فعلی سهام عدالت اگر سود نگرفته‌اند، کافی است اطلاعات خود را در سامانه سجام Sejam.ir بررسی و تکمیل کنند یک شماره شبای معتبر فعال و شخصی ثبت یا اصلاح کنند. در صورت تکمیل صحیح، اطلاعات سود‌های معوق در مراحل بعدی پرداخت می‌شود.

او افزود: آنچه این روز‌ها با عنوان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت مطرح میشود بیشتر یک اصلاح اطلاعات سهامداران موجود است تا یک طرح جدید؛ بنابراین اگر کسی اساسا سهام عدالت، ندارد مشمول این فرآیند نیست و نباید انتظار ثبت نام جدید یا تخصیص سهام داشته باشد. شفاف سازی این موضوع هم جلوی سوء برداشت‌ها را می‌گیرد و هم به سهامداران واقعی کمک میکند حق خودشان را دریافت کنند.